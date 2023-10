Incidente di Mestre: l’attimo in cui il bus precipita dal cavalcavia | VIDEO

Una telecamera di sorveglianza ha ripreso l’attimo esatto in cui il bus precipita dal cavalcavia Vempa, a Mestre, precipitando nel vuoto.

Il drammatico incidente ha provocato 21 morti, tra cui due bambini, e 15 feriti di cui 5 in gravi condizioni. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente e il video in tal senso non riesce a dare una spiegazione definitiva.