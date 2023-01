Incidente sulla Nomentana, l’auto con a bordo i 5 ragazzi morti “andava a 100 km all’ora”

Andava a circa 100 km/h l’auto su cui viaggiavano i cinque ragazzi morti a Fonte Nuova, centro vicino Roma. Gli inquirenti hanno stimato la velocità del veicolo poco prima che sbandasse e si ribaltasse sulla Nomentana, un tragico incidente che ha sconvolto l’intera città.

Grazie alle telecamere della zona, che hanno inquadrato la Fiat 500 transitata una sola volta in quel tratto di strada, è stato possibile aggiungere alcuni dettagli alla dinamica che ha portato alla fatalità.

È stata esclusa ad esempio l’ipotesi che il veicolo sia transitato più volte sullo stesso tratto di strada. L’auto verrà comunque sottoposta a una perizia per accertare eventuali guasti tecnici prima del tragico impatto.

Sulla vicenda la Procura di Tivoli ha avviato un fascicolo per omicidio stradale, al momento contro ignoti, affidando le indagini ai carabinieri. L’autopsia sulle cinque giovani vittime sarà effettuata nell’Istituto di medicina legale della Sapienza. Sul fronte delle indagini sono stati acquisiti due video e raccolte alcune testimonianze.

“È il caso di ricordare – spiega in un comunicato il procuratore Francesco Menditto – che se qualcuno dovesse essere in possesso di immagini ovvero di informazioni utili per ricostruire la dinamica del sinistro avrebbe l’obbligo, prima ancora che giuridico, morale di prendere contatti con i Carabinieri che stanno procedendo o con la procura. Non vi è alcun elemento (video, dichiarazioni o altro) per offrire possibili ricostruzioni di come sono accaduti i fatti. Il ragazzo che è sopravvissuto al gravissimo incidente rilascerà ai Carabinieri dichiarazioni utili appena possibile (vale a dire quando i medici lo riterranno)”.