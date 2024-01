Incidente Casal Palocco, lo youtuber Di Pietro patteggia 4 anni e 4 mesi

Matteo Di Pietro, lo youtuber che era alla guida del suv Lamborghini che ha travolto la Smart alla quale era a bordo un bambino di 5 anni deceduto nell’incidente avvenuto a Casal Palocco, ha patteggiato una condanna a 4 anni e 4 mesi.

La pena per i reati di omicidio stradale aggravato e lesioni è stata ratificata dal gip di Roma, che ha riconosciuto allo youtuber, fondatore del gruppo Theborderline le attenuanti generiche.

Di Pietro, come spiega il suo avvocato Antonella Benveduti “non andrà in carcere. Credo che questa sia una condanna in linea con quelle che sono le finalità del nostro ordinamento, di rieducazione, risocializzazione proprie della sanzione penale. Sono cardini fondamentali del nostro ordinamento penale, previsti dalla Costituzione, e importanti nel valutare poi la correttezza di questa pena. Nessuna condanna può mitigare il grave lutto, la grave perdita”.

Al gip il ragazzo ha fatto delle dichiarazioni spontanee in cui ha espresso “le sue scuse, il suo dolore. Ha riconosciuto nuovamente la sua responsabilità, come aveva già fatto nell’interrogatorio e ha espresso anche il suo desiderio di impegnarsi in futuro in progetti che riguardano la sicurezza stradale. Quindi un suo impegno sociale che lui stesso ha definito come ‘obiettivo sociale”.

“Eravamo preparati, non è stata una sorpresa. Resta la tragedia per una famiglia, per una madre. Oggi abbiamo una condanna che rispettiamo ma non potrà restituire la vita di bimbo di 5 anni” ha dichiarato Matteo Melandri, legale della mamma del piccolo morto nell’incidente.