Incidente Casal Palocco, c’è l’accordo per il patteggiamento: 4 anni allo youtuber Matteo Di Pietro

È stato raggiunto l’accordo tra la procura di Roma e la difesa di Matteo Di Pietro. Lo youtuber di 22 anni che lo scorso 14 giugno era al volante della Lamborghini che ha travolto una Smart FourFour guidata da una giovane donna, uccidendo il figlio di cinque anni.

L’eventuale patteggiamento prevede una pena di quattro anni. Difficilmente lo youtuber andrà in carcere mentre, secondo Repubblica sarà più probabile che finirà di scontare la pena frequentando i servizi sociali. Sull’accordo dovrà pronunciarsi il tribunale il prossimo 31 gennaio.

Al momento dell’incidente Di Pietro stava filmando insieme alla sua crew The Borderline una delle popolari “challenge” pubblicate sul loro canale YouTube, in cui si sfidavano a trascorrere 50 ore a bordo di una Lamborghini Urus. Prima dello schianto, avvenuto in via di Macchia Saponara, a Casal Palocco, l’auto aveva raggiunto la velocità di 120 chilometri orari.