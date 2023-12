Incidente Casal Palocco, altri tre youtuber indagati per favoreggiamento: “Nascosero le telecamere”

Incidente Casal Palocco, altri tre youtuber indagati per favoreggiamento

Altri tre youtuber sono indagati nell’inchiesta sull’incidente di Casal Palocco in cui è morto un bambino di 5 anni, il quale viaggiava a bordo di una Smart, insieme alla mamma e alla sorella, travolta da un suv Lamborghini con a bordo alcuni creator.

Alla guida dell’auto c’era lo youtuber Matteo Di Pietro, fondatore del gruppo TheBorderline, indagato per omicidio stradale e lesione.

Insieme a lui, secondo quanto ricostruisce il Corriere della Sera, c’erano Leonardo Golinelli, Alessio Ciaffaroni, Simone Dutto, Fabio Figari e Ramon Lo Vito.

I giovani erano impegnati in una challenge che consisteva nello stare chiusi per 50 ore consecutive in una Lamborghini, affittata appositamente per la sfida da trasmettere successivamente su Youtube.

Motivo per cui, all’interno dell’abitacolo, erano presenti delle videocamere. Dispositivi, però, che nessuno dei giovani a bordo del suv aveva menzionato.

Le due telecamere Sony sono state ritrovate nell’appartamento di Leonardo Golinelli, socio a metà insieme a Di Pietro nella società TheBorderline, che ora è indagato per favoreggiamento.

Con lui, sono indagati anche Ciaffaroni e Dutto, dipendenti dell’azienda, ma non si esclude che altri possano essere aggiunti nei prossimi giorni.

Di Pietro, intanto, ha chiesto di patteggiare una condanna a 4 anni di carcere. Nelle scorse settimane il pm aveva chiesto ed ottenuto per Di Pietro il giudizio immediato e la prima udienza era stata fissata al 27 febbraio. La Procura avrebbe dato parere favorevole alla richiesta di patteggiamento con il gip che dovrà fissare un’udienza.