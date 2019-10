Incidente a Besate, bus con 30 bambini a bordo esce di strada e si ribalta

Un pullman con almeno 30 bambini a bordo è uscito fuori strada e si è ribaltato. L’incidente si è verificato sulla statale 527 nella zona di Besate, nel Milanese. Il bus è uno dei mezzi della linea Abbiategrasso-Motta Visconti con circa 40 passeggeri, tra cui molti bambini tra i 10 e i 12 anni.

Sette persone tra adulti e bambini sono state portate in ospedale. Lo rende noto il 118. L’incidente è avvenuto attorno alle 15,30, ora in cui sono molti i ragazzi che prendono l’autobus per tornare da scuola a casa.

Fortunatamente, nessuno dei bambini sarebbe ferito gravemente. E stando alle prime informazioni, sarebbero già riusciti a telefonare a casa, per rassicurare i familiari sulle loro condizioni. I feriti portati in ospedale avrebbero soltanto delle lievi contusioni.

L’Azienda regionale per l’emergernza urgenza (Areu) ha inviato sul posto numerose ambulanze e dichiarato la situazione di “maxi emergenza”, non tanto in relazione alla gravità dei passeggeri coinvolti, ma per l’elevato numero di persone che in quel momento si trovava a bordo del bus.

Sul posto sono intervenuti anche agenti della Polizia locale e carabinieri. Sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente di Besate del bus coi bambini a bordo.

