Obbligo dispositivo antiabbandono per il seggiolino in auto dei bambini

Al via l’obbligo di installazione dei dispositivi antiabbandono sui seggiolini per i bambini di età inferiore ai 4 anni. La ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato il decreto attuativo dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli. Il dispositivo elettronico segnala la presenza a bordo dei bambini e ricorda ai genitori di pensare ai propri figli ogni volta che viene chiusa la portiera della macchina.

I casi di bambini morti in auto per una “dimenticanza” dei genitori balzano spesso agli onori della cronaca e questa legge potrebbe riuscire a limitare il fenomeno. La norma prevede inoltre che siano previsti nuovi provvedimenti per inserire agevolazioni fiscali per la dotazione di tali sistemi.

“Si tratta del passaggio conclusivo della legge, dopo l’approvazione del Parlamento con il voto di tutti i gruppi politici, il parere favorevole acquisito dalla Commissione Europea e il via libera dei giorni scorsi del Consiglio di Stato. In considerazione dell’importanza di questi dispositivi, volti a scongiurare eventi tragici come quelli accaduti negli ultimi anni, sono allo studio le modalità per attuare l’agevolazione fiscale prevista per favorirne l’acquisto ed incrementare le relative risorse”, spiega la ministra con una nota.

Seggiolini anti abbandono: cosa prevede la nuova legge

