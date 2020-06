Roma, sette autobus distrutti dalle fiamme nel deposito Atac: l’impressionante video

Un video impressionante mostra sette autobus Atac in fiamme all’interno della rimessa della Magliana a Roma. Il rogo è avvenuto la sera del 2 giugno e, secondo le prime ipotesi, sarebbe di natura dolosa.

Alle 20 e 50, riferiscono i pompieri, diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute all’interno del deposito di via Canoni per spegnere l’incendio. Sono stati avvolti dalle fiamme sette autobus. Nessuna persona è rimasta ferita. Al momento le cause dell’incendio restano sconosciute. “L’incendio è in fase di estinzione grazie all’operato dei soccorritori dei vigili del fuoco che ne hanno bloccato la propagazione. Sul posto la squadra dell’Eur, un’autobotte, il carro autoprotettori, il funzionario di guardia ed il Capoturno provinciale”, fanno sapere i vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della polizia e i soccorritori del 118. Come detto, non è stato necessario l’intervento degli operatori sanitari. Per il momento Atac non ha diffuso alcuna nota in merito all’incendio scoppiato all’interno del deposito. Quello di Magliana è uno dei due depositi Atac. L’altro si trova a Grottarossa. Non è chiaro se i bus distrutti dalle fiamme siano mezzi in servizio fino ad oggi sulle strade di Roma oppure vecchi autobus ormai dismessi e non utilizzati.

Leggi anche: Perché gli autobus a Roma continuano a prendere fuoco?

Potrebbero interessarti Riccardo, padre di due figli: “Vivo in macchina da 15 giorni: il Coronavirus mi ha tolto il lavoro e la dignità” Grandinata record ad Alzano Lombardo e Nembro Firenze, arrestato il capo di una setta satanica: accuse di riduzione in schiavitù, violenza sessuale e pornografia minorile