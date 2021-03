L’immunologa Viola: “Non raggiungeremo mai l’immunità di gregge” | VIDEO

“Non raggiungeremo mai l’immunità di gregge”: lo dichiara l’immunologa Antonella Viola a proposito dell’epidemia di Covid, spiegando, però, perché a suo avviso non è un problema.

Ospite di Otto e Mezzo, il programma d’approfondimento in onda su La7, l’esperta ha infatti chiarito perché continua a essere scettica sul raggiungimento dell’immunità di gregge.

“Io continuo a dire dobbiamo uscire da questo vincolo dell’immunità di gregge. L’immunità di gregge non la raggiungeremo – dichiara Viola – perché abbiamo dei vaccini che hanno un’efficacia bassa e quindi per poter ottenere con questi vaccini l’immunità di gregge dovremmo vaccinare oltre il 100% della popolazione e non è possibile”.

“Ma non è un problema questo – puntualizza l’immunologa – Ci siamo imputati su questa immunità di gregge, ma noi dobbiamo mettere in sicurezza le persone fragili, perché nel momento in cui le persone fragili sono in sicurezza il virus, anche se continuerà a circolare e se non saremo tutti vaccinati, non sarà un problema”.

“Una volta che avremo portato avanti la vaccinazione e vaccinato la larga parte della popolazione, soprattutto quella over 55 più tutti i pazienti fragili, noi davvero saremo fuori dal tunnel”.

