Immacolata 2022, supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 8 dicembre

Oggi, giovedì 8 dicembre 2022 (festa dell’Immacolata), i negozi e i supermercati sono aperti o chiusi? Questa la domanda che molti si stanno ponendo in queste ore di festa, magari per fare la spesa o un regalo di Natale. Oggi infatti si celebra l’immacolata concezione di Maria, un dogma molto importante per i cattolici, tanto da renderlo un giorno festivo, segnato in rosso sul calendario. Per questo molti supermercati e negozi l’8 dicembre potrebbero rimanere chiusi. Vediamo allora quelli che rimarranno aperti nel giorno dell’immacolata nelle principali città italiane come Roma e Milano.

C’è da dire che molti centri commerciali rimarranno aperti perché per tante persone questo giorno di festa sarà un’occasione per dare avvio allo shopping natalizio. A Roma ad esempio il nuovo Maximo Shopping Center sarà aperto dalle 10.00 alle 22.00 (Primark dalle 8). Il Valmontone Outlet avrà i negozi attivi fino alle 21. Mentre il centro commerciale di Castel Romano Outlet sarà attivo dalle 09:15 alle 20:00. E ancora i negozi di ROMAEST oggi mercoledì 8 dicembre 2022 saranno aperti dalle 10:00 alle 21:00. Aperti anche i grandi centri commerciali di Euroma2, Porta di Roma, I Granai e Aura.

A Milano situazione simile. Tutti i negozi presenti in Piazza Duomo, Corso Buenos Aires e nelle vie della moda milanesi (Via della Spiga, Via Montenapoleone…) saranno aperti nei loro orari canonici (solitamente dalle 9.00 alle 19.00). Insomma, possiamo dire che da Milano a Palermo, da Torino a Verona e Bari passando per Roma e Napoli, i negozi aperti all’Immacolata 2021 sono praticamente tutti, anzi talvolta persino con orari estesi per dare maggior agio a chi vuole entrare a dare un’occhiata, in vista dei grandi acquisti di Natale. Per i supermercati, basta dare un’occhiata al sito del proprio punto vendita di riferimento o leggere le informazioni recandosi direttamente sul posto.

Frasi e auguri

Abbiamo visto i negozi e i supermercati aperti e chiusi oggi 8 dicembre 2022, festa dell’Immacolata, ma perché oltre a pensare allo shopping, non dedicare alle persone care un messaggio d’auguri? Ecco allora alcune frasi per augurare Buona Immacolata 2022: