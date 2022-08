È passato un mese da quando un fortunato giocatore ha vinto 1,34 miliardi in un jackpot Mega Millions – terzo premio più grande di sempre – ma il vincitore non ha ancora reclamato la sua fortuna, hanno detto giovedì i funzionari della lotteria.

Il biglietto vincente dell’estrazione del 29 luglio è stato venduto a una stazione di servizio Speedway a Des Plaines, Illinois. L’enorme jackpot ha segnato il più grande premio della lotteria mai vinto in Illinois e il terzo più grande premio della lotteria mai vinto negli Stati Uniti.

“Per un premio di questa portata, non è insolito che il vincitore impieghi un po’ di tempo per reclamare», ha affermato il direttore della lotteria dell’Illinois Harold Mays una settimana dopo l’estrazione. «Sono sicuro che stanno attraversando una serie di emozioni”.

I giocatori dell’Illinois Mega Millions che portano a casa jackpot superiori a $ 250.000 hanno la possibilità di rimanere anonimi, ma Mays ha ipotizzato che il vincitore potrebbe non sapere nemmeno di possedere il biglietto sbalorditivo. Il vincitore può aspettare un anno intero per richiedere il denaro, ma ha solo 60 giorni dalla data dell’estrazione per decidere se vuole essere pagato $ 1,34 miliardi nel corso di 29 anni o una somma forfettaria di $ 780 milioni in contanti.