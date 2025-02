È morta Ilaria Iacoboni, giornalista e speaker di Radio Capital: aveva 49 anni

È morta Ilaria Iacoboni, giornalista e speaker di Radio Capital

Lutto nel mondo del giornalismo: è morta a soli 49 anni Ilaria Iacoboni, giornalista e speaker di Radio Capital.

Nata a Napoli come il fratello Jacopo, giornalista de La Stampa, la reporter è deceduta a Roma a causa di un tumore.

“Lei è stata una colonna della redazione negli ultimi anni ha lavorato proprio con me, al Tg Zero, quando ancora era con noi Vittorio Zucconi. E poi con Michela Murgia, e con Mary Cacciola. Una donna di grandissima professionalità, piena di energia e fantasia, molto solare, simpatica, ecco sì, simpatica, questo era il tratto più immediato di lei, portava allegria in redazione. Per due anni ha affrontato non uno ma diversi tumori, con energia e speranza, insieme al compagno Marco e al figlio Tazio, che oggi ha 12 anni. Ha provato ogni cosa, ogni strada, sperando di potercela fare. Nelle ultime settimane è precipitato tutto, Ilaria lascia un vuoto enorme, in ciascuno di noi” ha dichiarato a La Repubblica Edoardo Buffoni, direttore di Capital.

“Ilaria Iacoboni, la nostra amica di Radio Capital, se n’è andata. La ragazza del sud con venti anni di radio nelle vene, innamorata del giornalismo, autrice e conduttrice, non c’è più” hanno invece ricordato gli amici e colleghi della radio annunciando la sua scomparsa.