Ilaria Capua: “Terza ondata? Naturale che ci sarà. Gennaio e febbraio saranno mesi terribili”

Covid, Ilaria Capua: “Terza ondata? Naturale che ci sarà”

“Terza ondata? Naturale che ci sarà”. Così Ilaria Capua, la virologa italiana a capo dell’UF One Health Center in Florida, intervenuta in diretta a Dimartedì (La7) conferma le parole del professor Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, che si era detto “certo della terza ondata in queste condizioni”. Anche la professoressa Capua, quindi, non ha dubbi. “È naturale che ci sarà una terza ondata di Coronavirus all’inizio del 2021. Gennaio e febbraio saranno mesi terribili per tanti motivi. Il virus continuerà a circolare, perché stiamo abbassando la curva ma non la stiamo azzerando. Se arriviamo a vaccinare le fasce da proteggere prima dell’estate avremo fatto tantissimo”.

Leggi anche: Crisanti: “La terza ondata è certa, avremo il record europeo di morti”

Potrebbero interessarti Frase razzista durante Psg-Basaksehir, Adinolfi difende il quarto uomo Allerta per l'esodo pre-Dpcm: controlli nel weekend 18-20 Cervinia, la webcam oscura gli sciatori in coda davanti alla seggiovia