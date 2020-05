“Ho preso il muro fratellì”: grave infrazione finisce male, video diventa meme

Un nuovo tormentone social imperversa da qualche giorno su social come Facebook e Instagram e WhatsApp: stiamo parlando delle frasi: “Ho sfondato tutto fratellì, ho sfondato tutto fratellì”, “Ho preso il muro fratellì”. Ma da dove nasce questo tormentone o meme sulla frase “Ho preso il muro fratellì”? Tutto nasce da un ragazzo romano, l’ex rapper Algero Corredini, in arte 1727wrldstar, che riprende in diretta su Instagram una sua bravata in auto nella zona di Ponte Galeria – Magliana Vecchia, a Roma. Il giovane (24 anni) compie alcune gravi violazioni del codice della strada che mettono in pericolo lui e gli altri automobilisti. Il filmato, diffuso su tutti i social, YouTube incluso, inizia con l’autore che commenta la sua guida mentre si trova su via Portuense al volante di una Chevrolet. “Vi mando in puzza, ho un problema”, la prima frase, poi il telefono cellulare riprende il cambio ed il tachimetro digitale che segna 110 km/h. “Una piotta e dieci così, terza marcia, terza marcia, non ci sono problemi, non ci sono problemi. Vi insegno a guidare”, le parole del ragazzo.

Ad un certo punto un semaforo rosso “sbarra” la strada al giovane guidatore che, invece di fermarsi, reagisce con un’altra grave infrazione: “Quando il semaforo è rosso si fa così, si fa così…tac… je imbocchi qua, je rigiri qua, fratellì così”. Poi si sentono gli pneumatici sgommare sull’asfalto, con la vettura che va in sottosterzo e il rumore di un incidente. “Bada, ho sfondato tutto fratellì, ho sfondato tutto fratellì – le parole del guidatore -. Ho preso er muro fratellì, te dico fermate fratellì. Ho preso er muro fratellì, te dico fermate fratellì. Ho preso er muro, ho preso er muro fratellì”.

L’ex rapper scende quindi dall’auto e mostra i segni dell’incidente sul paraurti anteriore dell’auto che sta guidando: “Ho preso er muro fratellì. Oggi doveva andà così, daje fratellì, oggi doveva andà così”. Poi, una volta risalito in auto, consigli ai fan: “Nella vita bisogna rischiare”; barlumi di lucidità: “Ringraziate il cielo che ho preso un muro e non una persona”; e insulti a passanti e fan. Una volta terminata la diretta il video ha invaso i social dove meme e parodie da giorni si sprecano.

L’episodio è stato preso con ironia dalle persone (non tutte), molto meno dalle autorità. Il rischio ora è che qualcuno possa emulare il grave comportamento dello sprovveduto in questione. Anche per questo la polizia, oltre ad intensificare i controlli sulla strada, starebbe monitorando nuovi video postati dagli utenti sui vari social network.

Ritirata la patente e sequestrata l’auto

Brutte notizie per Algero Corredini, in arte 1727wrldstar, dopo il grande successo del suo video. Questa mattina, 25 maggio 2020, infatti, è stato fermato dalla Polizia Locale di Roma, intercettato da una pattuglia del Gruppo pronto intervento traffico dopo alcuni giorni di accertamenti.

Gli agenti gli hanno ritirato la patente e hanno inoltrato i documenti alla Prefettura: il giovane, 23 anni, è stato sanzionato per le violazioni al codice della strada e la sua auto è stata posta sotto sequestro, perché non in regola con le disposizioni previste per la circolazione sul territorio italiano delle auto immatricolate all’estero. Il ragazzo è stato ascoltato, richiamato in presenza dei genitori, e invitato a non ripetere più gesti simili che, oltre a mettere a repentaglio la sua vita e quella altrui, rischiano l’emulazione da parte di altri.

