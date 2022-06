GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 24 GIUGNO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – A 120 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina, Kiev ha ottenuto il riconoscimento dello status di paese candidato all’ingresso nell’UE al vertice del consiglio europeo a Bruxelles, che ieri ha dato il via libera anche alla richiesta della Moldavia, mentre per la Georgia ha riconosciuto la “prospettiva europea”. “L’Italia è dalla nostra parte. Grazie mille, signor presidente del Consiglio!”, ha detto ieri Volodimir Zelensky, ringraziando l’Italia per aver sostenuto la causa ucraina. “La recente visita a Kiev di Macron, Draghi e Scholz, insieme con il premier romeno, è stata il punto di svolta per la candidatura dell’Ucraina nell’Unione Europea”, ha detto il ministro degli Esteri ucraino Kuleba. Nel paese continua intanto a infuriare la guerra sia sul fronte meridionale che su quello orientale, dove le truppe russe stanno stringendo sulle ultime roccaforti ucraine nella regione di Luhansk, nel Donbass. Secondo il governatore della regione, le truppe ucraine hanno ricevuto l’ordine di ritirarsi da Severodonetsk, il fronte principale del conflitto nelle ultime settimane. Per contenere l’avanzata di Mosca, i paesi occidentali stanno inviando nuove armi a Kiev: ieri la Casa bianca ha annunciato un nuovo invio di aiuti militari, che comprendono altri sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (Himars) e munizioni, mentre il consiglio europeo ha ribadito l’impegno a fornire “ulteriore sostegno militare” all’Ucraina. Di seguito le notizie di oggi in diretta:

Ore 9.30 – Kiev, funzionario russo ucciso in un attentato a Kherson – Un funzionario delle autorità di occupazione russe a Kherson, in Ucraina, è stato ucciso in un attentato. Lo riferiscono le agenzie russe.

Ore 9.20 – Lavrov: “Bugie metodo ucraino per giustificare le proprie azioni” – “Le bugie sono il metodo scelto dal governo ucraino per giustificare le proprie azioni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov in un’intervista all’emittente nazionale bielorussa, ripresa dalla Tass. “Non mi sorprende che le bugie siano diventate i mezzi del governo ucraino. Questo accadeva per il governo di Pyotr Poroshenko e lo stesso vale per Volodimir Zelensky”, ha aggiunto.

Ore 9.10 – Sindaco Mariupol: rischio catastrofe epidemiologica – La città di Mariupol, occupata dalle forze armate russe, è “sull’orlo di una catastrofe epidemiologica”. Lo ha detto il sindaco Vadim Boychenko secondo quanto riporta Kyiv Independent, aggiungendo che “la città è invasa da montagne di spazzatura indifferenziata, circa 9.000 tonnellate, e le condizioni igieniche sono precarie”. “Si stanno diffondendo malattie infettive, tra cui non escludo il colera e la dissenteria. In tutte le zone ci sono sepolture naturali e nessuna fognatura è funzionante. Inoltre non c’è acqua potabile”, ha aggiunto. “Tutto questo mette a rischio la salute dei residenti di Mariupol che si ritrovano in un vero e proprio ghetto”.

Ore 9.00 – Zelensky: non siamo stato-cuscinetto ma parte dell’UE – “È stato riconosciuto ufficialmente: l’Ucraina non è un ponte, non uno stato-cuscinetto tra Occidente e Russia, non una sfera d’influenza, non una zona ‘grigia’ o un territorio di transito. L’Ucraina è un futuro partner alla pari per i 27 paesi dell’UE”. Lo ha dichiarato nel suo ultimo video messaggio il leader di Kiev, Volodimir Zelensky, all’indomani del via libera del consiglio europeo allo status di candidato UE all’Ucraina.

Ore 8.50 – Cremlino su Kaliningrad: “Ci auguriamo il meglio e ci prepariamo al peggio” – Il Cremlino non esclude la possibilità che la Lituania sollevi le restrizioni al transito verso l’exclave russa di Kaliningrad, ma si prepara al peggio. A dichiararlo è stato Dmitry Peskov, citato dalla Tass. “Non vogliamo escludere nulla. Vogliamo augurarci il meglio e prepararci al peggio. E questo è esattamente ciò che stiamo facendo ora”, ha aggiunto il portavoce del Cremlino.

Ore 8.40 – Londra: russi a corto personale per operazioni aeree – La Russia sta usando mercenari del gruppo Wagner come piloti nelle missioni di supporto aereo ravvicinato e questo indica che la sua aviazione è alle prese con problemi di equipaggio nel conflitto in Ucraina. Lo afferma l’ultimo bollettino dell’intelligence militare britannica, facendo riferimento alla confessione di un pilota di un jet d’attacco russo Su-25 catturato in seguito all’abbattimento del suo aereo, lo scorso 17 giugno. “Il pilota ha confessato di essere un ex maggiore dell’aviazione russa, impiegato nella Wagner e che aveva compiuto diverse missioni nel conflitto”, si legge nel bollettino. L’uso di ex soldati e ora mercenari nella Wagner, come piloti “indica che l’aviazione russa probabilmente è alle prese con una carenza di equipaggi per sostenere l’invasione dell’Ucraina”, prosegue il rapporto diffuso dal ministero della Difesa di Londra. “Questo”, spiega l’intelligence militare britannica, “è probabilmente dovuto alla combinazione di un numero insufficiente di personale adeguatamente addestrato e delle perdite subite dai russi in combattimento”. “Nelle sue missioni”, continua il bollettino, “il pilota russo avrebbe utilizzato dispositivi Gps commerciali invece che apparecchiature di navigazione militari russe e questo probabilmente indica che gli aerei in uso alla Wagner sono modelli piu’ vecchi dei Su-25 e che l’aviazione russa non fornisce a Wagner apparecchiature avioniche aggiornate”.

Ore 8.30 – Intelligence USA, forze russe si assicurano vantaggio nell’est – Le forze russe si stanno assicurando un vantaggio sul terreno nell’Ucraina orientale, dove agiscono tenendo conto degli errori commessi durante le prime fasi dell’invasione del paese, con un migliore coordinamento di attacchi aerei e terrestri e cambiamenti dal punto di vista logistico e delle linee di rifornimento. A fornire la valutazione parlando con la Cnn sono stati due funzionari statunitensi a conoscenza diretta delle valutazioni dell’intelligence americana. Gli Stati Uniti, sostiene ancora l’emittente nel riferire la valutazione, non si aspettano inoltre che i nuovi sistemi d’arma forniti di recente alle forze ucraine, incluso il sistema di lancio multiplo di razzi Himars, cambino immediatamente la situazione sul campo, in parte perché hanno portata e numero di razzi limitati per evitare che possano essere lanciati in territorio russo, in parte perché le forze russe sono state in grado di distruggere alcune delle nuove armi fornite dall’Occidente, inclusi gli obici M777, nel corso di attacchi mirati.

Ore 8.20 – Stato maggiore ucraino: fermata offensiva russa a Borivsky – L’esercito ucraino ha fermato l’offensiva delle truppe russe vicino a Borivsky, nella regione di Kharkiv, in Ucraina orientale. Lo ha reso noto lo stato maggiore delle forze armate ucraine, su Facebook. “Il nemico non cessa le operazioni offensive nella zona operativa orientale per stabilire il pieno controllo del territorio delle regioni di Donetsk e Luhansk”, si legge inoltre nel rapporto. Le truppe russe puntano a mantenere un corridoio terrestre tra il Donbass e la “Crimea ucraina temporaneamente occupata” e operano il blocco delle comunicazioni marittime dell’Ucraina nella parte nord-occidentale del Mar Nero.

Ore 8.10 – Germania: Habeck, possibili chiusure industrie se carenza gas – La Germania si sta avviando verso una carenza di gas se le forniture di quello russo rimarranno basse come lo sono ora, e alcune industrie dovranno chiudere se non ce

Ore 8.00 – Kuleba: “Le armi assicurano la via diplomatica” – Solo la vittoria militare di Kiev convincerà la Russia a seri negoziati di pace: “Le armi garantiranno la via diplomatica”. Ne è convinto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba che, al Corriere della Sera, dice che l’aggressione russa non riguarda solo le case ucraine, ma ogni famiglia europea. Dopo la recente visita di Draghi, Macron e Scholz si vedono unità e chiarezza di intenti: ci sono differenze, “ma in linea di principio si va assieme nella stessa direzione”. Quanto alla via negoziale, i cannoni di Mosca continuano a sparare, dice Kuleba, ma per Kiev vale ancora l’offerta di un summit Putin-Zelensky.

Ore 7.50 – Governatore Luhansk, truppe si ritireranno da Severodonetsk – “Le truppe ucraine dovranno ritirarsi da Severodonetsk, c’è un ordine in tal senso”. Lo ha dichiarato il capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, come riporta Ukraina 24. “Non ha senso rimanere lì, il numero dei morti aumenta, si sposteranno in nuove postazioni fortificate”, ha spiegato Haidai.

Ore 7.40 – Kuleba: saremmo felici di avere il Papa a Kiev – In merito al ruolo di mediazione di Papa Francesco per porre fine alla guerra “non c’è nulla di nuovo”, spiega il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, in un’intervista al Corriere della Sera. “Saremmo felici di avere il Papa a Kiev”, ribadisce. “Con la diplomazia vaticana abbiamo molto lavorato ultimamente per spiegare che questa guerra è tutta responsabilità russa e nessuno ha mai provocato Putin”.

Ore 7.30 – Candidatura Ue per Ucraina, Kuleba: “Svolta da visita a Kiev di Draghi, Macron e Scholz” – “La recente visita a Kiev di Macron, Draghi e Scholz, insieme con il premier romeno, è stata il punto di svolta per la candidatura dell’Ucraina nell’Unione europea. Prima di allora la situazione era molto fragile”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmitry Kuleba. “Il presidente francese Emmanuel Macron – ha aggiunto – ha svolto un ruolo molto importante – ha aggiunto -. L’elenco degli scettici era noto da molto tempo: i Paesi Bassi, la Danimarca, la Svezia, il Portogallo. La Germania era in questo gruppo”.

Ore 7.20 – Lavrov: “Non ha senso continuare a negoziare con l’Ucraina come prima” – “Non ha senso continuare a negoziare con l’Ucraina nelle stesse forme degli ultimi otto anni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, aggiungendo che gli ucraini “hanno infranto l’accordo di Maidan del febbraio 2014 e poi gli accordi di Minsk”. Secondo Lavrov, adesso “non ci sono possibilità che all’Ucraina sia consentito riprendere i negoziati”. Quando riprenderanno “la Russia terrà conto della situazione sul campo. Ci sono aree liberate, dove la maggior parte della popolazione non ha intenzione di tornare nuovamente sotto il controllo di Kiev”.

Ore 7.10 – Cremlino, non ancora fissata data visita Putin in Turchia – “La data esatta della visita del presidente russo Vladimir Putin in Turchia non è stata ancora fissata,”. Lo ha detto alla Tass il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. “Non sono ancora stati avviati preparativi sostanziali. C’è un invito valido e il presidente intende usarlo, ma non ci sono informazioni sulle date esatte”, ha aggiunto. Erdogan aveva invitato Putin nel gennaio scorso e successivamente si era offerto di organizzare un incontro con il presidente ucraino Volodimir Zelensky per creare le condizioni per arrivare alla pace. Peskov ha poi detto che il presidente Putin si recherà in visita in Iran ma anche in questo caso le date non sono state stabilite.

Ore 7.00 – Zelensky: “Italia al nostro fianco, grazie alla forza di Draghi” – “L’Italia è al nostro fianco. Grazie a Mario Draghi per la sua forza e per la sua perseveranza”. È quanto afferma Volodymyr Zelensky, parlando al Consiglio europeo dopo il sì dell’Ue alla candidatura ucraina. Il presidente ucraino ha ringraziato, uno ad uno, tutti e 27 i paesi membri, dedicando un messaggio anche al premier italiano: “Grazie per aver dimostrato che i principi delle persone perbene sono davvero il fondamento dell’Europa”.

