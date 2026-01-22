Gruppo FS incontra 200 studenti alla scoperta delle professioni ferroviarie

Circa 200 studenti delle classi quinte del Polotecnico Fermi-Gadda di Napoli sono stati protagonisti di una giornata immersiva dedicata alla formazione, all’orientamento e alla scoperta delle professioni del mondo ferroviario, promossa dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

L’iniziativa si è svolta questa mattina a Napoli in occasione del primo appuntamento di “FS nelle Scuole per Milano Cortina 2026”, il programma di incontri organizzato in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Nel corso dell’incontro, Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer di FS, ha illustrato agli studenti la partnership tra il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Milano Cortina 2026, evidenziando la forte convergenza tra i valori dello sport olimpico e quelli che da sempre caratterizzano il Gruppo, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

A seguire, l’intervento di Gregorio Paltrinieri, campione olimpico di nuoto, che ha condiviso la propria esperienza sportiva, sottolineando come sacrificio, impegno e forza di volontà rappresentino elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi.

Successivamente, il professor Matteo Caroli, Ordinario di Gestione delle Imprese Internazionali alla Luiss Guido Carli e Dean for Sustainability & Impact della Luiss Business School, ha presentato i risultati del Rapporto FS sulla Generazione Z, realizzato su un campione rappresentativo di 1.000 giovani tra i 14 e i 19 anni, volto ad approfondire il rapporto tra nuove generazioni, mobilità ferroviaria, sport e mondo del lavoro.

L’iniziativa si è conclusa con uno speciale open day, durante il quale gli studenti hanno accompagnato i relatori nella visita ai laboratori del Polotecnico, presentando le eccellenze dell’Istituto e i percorsi didattici orientati all’integrazione tra teoria ed esperienza pratica.

Con “FS nelle Scuole per Milano Cortina 2026”, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane punta a ispirare le nuove generazioni attraverso esempi concreti e testimonianze dirette, promuovendo i valori dello spirito olimpico – partecipazione, eccellenza, sostenibilità, inclusione, responsabilità e cambiamento – come leve fondamentali per la costruzione del futuro del Paese.