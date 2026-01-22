Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:06
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Gruppo FS incontra 200 studenti alla scoperta delle professioni ferroviarie

Immagine di copertina
di Redazione TPI

Circa 200 studenti delle classi quinte del Polotecnico Fermi-Gadda di Napoli sono stati protagonisti di una giornata immersiva dedicata alla formazione, all’orientamento e alla scoperta delle professioni del mondo ferroviario, promossa dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

L’iniziativa si è svolta questa mattina a Napoli in occasione del primo appuntamento di “FS nelle Scuole per Milano Cortina 2026”, il programma di incontri organizzato in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Nel corso dell’incontro, Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer di FS, ha illustrato agli studenti la partnership tra il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Milano Cortina 2026, evidenziando la forte convergenza tra i valori dello sport olimpico e quelli che da sempre caratterizzano il Gruppo, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

A seguire, l’intervento di Gregorio Paltrinieri, campione olimpico di nuoto, che ha condiviso la propria esperienza sportiva, sottolineando come sacrificio, impegno e forza di volontà rappresentino elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi.

Successivamente, il professor Matteo Caroli, Ordinario di Gestione delle Imprese Internazionali alla Luiss Guido Carli e Dean for Sustainability & Impact della Luiss Business School, ha presentato i risultati del Rapporto FS sulla Generazione Z, realizzato su un campione rappresentativo di 1.000 giovani tra i 14 e i 19 anni, volto ad approfondire il rapporto tra nuove generazioni, mobilità ferroviaria, sport e mondo del lavoro.

L’iniziativa si è conclusa con uno speciale open day, durante il quale gli studenti hanno accompagnato i relatori nella visita ai laboratori del Polotecnico, presentando le eccellenze dell’Istituto e i percorsi didattici orientati all’integrazione tra teoria ed esperienza pratica.

Con “FS nelle Scuole per Milano Cortina 2026”, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane punta a ispirare le nuove generazioni attraverso esempi concreti e testimonianze dirette, promuovendo i valori dello spirito olimpico – partecipazione, eccellenza, sostenibilità, inclusione, responsabilità e cambiamento – come leve fondamentali per la costruzione del futuro del Paese.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Cronaca / Figlia morta per overdose, ma ora i genitori sono pronti ad aiutare chi le ha venduto la droga fatale
Cronaca / Londra, italiana di 39 anni muore investita da un camion
Ti potrebbe interessare
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Cronaca / Figlia morta per overdose, ma ora i genitori sono pronti ad aiutare chi le ha venduto la droga fatale
Cronaca / Londra, italiana di 39 anni muore investita da un camion
Cronaca / Mediaset denuncia Fabrizio Corona, l'ex paparazzo: "Ormai è guerra"
Cronaca / Femminicidio di Anguillara, Carlomagno confessa: “Ho uccisa mia moglie”
Cronaca / Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce: chiesto il divieto di usare i social
Cronaca / Crans Montana, uno dei feriti si risveglia dal coma a Milano: “Mamma, sono felice”
Cronaca / "Racconterò cosa vuoi fare con Emanuela": la Commissione Orlandi indaga su quell'intercettazione del 1997
Cronaca / Tragedia a Vibo Valentia: bambina di due anni muore soffocata da un wurstel
Cronaca / Matera, ragazzo di 20 anni arrestato per aver stuprato l’amica 16enne
Ricerca