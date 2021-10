Green Pass obbligatorio per i lavoratori tra controlli e proteste: la diretta della giornata

A partire da oggi, venerdì 15 ottobre 2021, il Green Pass diventa obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati. La giornata, contraddistinta da controlli e proteste dei dipendenti sprovvisti della certificazione verde, si preannuncia complicata e potrebbe bloccare l’Italia soprattutto per l’annunciata mobilitazione di portuali e autotrasportatori. Di seguito, la diretta della giornata con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Ore 10,30 – Oltre seimila persone al porto di Trieste – Sono più di 6mila le persone che stanno partecipando alla protesta contro il Green Pass nel porto di Trieste. Lo ha dichiarato il prefetto Valerio Valenti, il quale ha ribadito che i manifestanti saranno denunciati perché lo sciopero è “illegittimo”.

Ore 9,45 – Portuali Trieste: “Pronti a non lavorare fino al 31 dicembre” – “Siamo pronti a non lavorare fino al 31 dicembre, quando scadrà il decreto green pass che per noi è un provvedimento criminale”: lo dichiara Sebastiano Grison, uno dei lavoratori del Coordinamento lavoratori portuali di Trieste.

Ore 9,30 – Fedriga: “Il porto di Trieste funziona” – “Il Porto funziona: ovviamente in alcuni passaggi ci saranno difficoltà e ranghi ridotti, ma funziona. Ho chiesto di tenere bassa la temperatura evitando scontri frontali per non danneggiare l’economia di un Paese, dato che danneggiare l’attività del Porto di Trieste significa danneggiare un grande numero di aziende che lavorano nell’indotto”: lo ha dichiarato il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a SkyTg24.

Ore 8,00 – Tir in coda a Genova – Al Varco Etiopia del Porto di Genova si è formata una lunga coda di tir, provenienti perlopiù dal nord Italia, a causa di un presidio di un centinaio di lavoratori che protestano contro il Green Pass.

Ore 8,00 – No Green Pass tentano di bloccare il traffico a Roma – Qualche decina di No Pass ha tentato di bloccare il traffico in via Labicana, a Roma, provando a invadere la carreggiata. I manifestanti sono stati bloccati dalle forza dell’ordine.

Ore 7,00 – Un migliaio di persone al presidio al porto di Trieste – Sono circa un migliaio le persone radunate davanti al Varco 4 del Porto di Trieste, luogo dell’annunciata manifestazione da parte dei portuali sprovvisti di Green Pass. Contrariamente a quanto precedentemente annunciato, però, non vi è nessun blocco delle attività ma chi vuole lavorare “può farlo” secondo quanto dichiarato dal leader della protesta Stefano Puzzer.

