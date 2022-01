“Grazie a quanti nel mondo mi stanno sostenendo”: Djokovic rompe il silenzio

“Grazie alla mia famiglia, ai miei cari, alla Serbia e a tutte le brave persone nel mondo che mi hanno inviato il loro sostegno. Grazie a Dio per la salute”, Novak Djokovic rompe con queste parole il silenzio dopo ciò che sta accadendo in questi giorni in Australia.

Il campione di tennis ha scelto di parlare per la prima volta con una storia Instagram il giorno del Natale ortodosso.

Djokovic ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto: “Grazie alle persone di tutto il mondo”.

Il tennista serbo, numero uno del ranking mondiale, è in attesa di sapere se potrà ottenere il visto per l’ingresso in Australia e disputare così gli Australian Open.