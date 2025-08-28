Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:53
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

La rabbia della sorella di Giulia Tramontano contro la famiglia Impagnatiello: “Feccia umana”

Immagine di copertina

Il durissimo commento di Chiara Tramontano alla condanna della cognata di Alessandro Impagnatiello

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

“Feccia umana”: è il durissimo commento di Chiara Tramontano, sorella di Giulia, dopo la condanna della cognata di Alessandro Impagnatiello, il 30enne condannato in secondo grado all’ergastolo per l’omicidio della compagna incinta al settimo mese. La donna, infatti, è stata condannata dal Tribunale civile di Milano a risarcire ai familiari di Giulia Tramontano circa 25 mila euro, tra danni e spese legali: secondo le accuse avrebbe acquistato l’auto di Impagnatiello due mesi dopo l’omicidio per far risultare il killer nullatenente ed evitare, così, il risarcimento nei confronti della famiglia della vittima.

In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Chiara Tramontano ha scritto: “Cari giudici questa è la feccia umana che vorrebbe accedere alla giustizia riparativa. Famiglia di assassini ignoranti”. La ragazza aveva già attaccato nei mesi scorsi la famiglia di Impagnatiello quando era emerso che l’auto del 30enne era stata intestata alla cognata: “Questo è il livello, hanno manifestato quello che sono: l’atto di intestarsi l’auto per poi rivendere eventualmente, sottraendola a quello che poteva essere un risarcimento, è ignobile. La famiglia di Impagnatiello ha avuto una partecipazione un po’ troppo attiva in questo processo. Forse anche per nascondere o semplicemente agevolare l’assassino. Ma se sei umano capisci che esiste una cosa che si chiama giustizia e fai un passo indietro”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Condannata la cognata di Impagnatiello: "Comprò la sua auto per farlo sembrare nullatenente"
Cronaca / L'ex marito di Maria Rosaria Boccia: "Picchiava anche me, l’ho sposata per inganno"
Cronaca / Gruppo FS, ERTMS a bordo per 442 treni: investimento di 70 milioni di euro
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Condannata la cognata di Impagnatiello: "Comprò la sua auto per farlo sembrare nullatenente"
Cronaca / L'ex marito di Maria Rosaria Boccia: "Picchiava anche me, l’ho sposata per inganno"
Cronaca / Gruppo FS, ERTMS a bordo per 442 treni: investimento di 70 milioni di euro
Cronaca / Nave Msc con 8.500 passeggeri a bordo in avaria al largo di Ponza
Cronaca / RFI, riaperta questa mattina l’intera linea Verona-Vicenza
Cronaca / Bernardini de Pace alle donne vittime del gruppo “Mia moglie”: “Dovete denunciare e vi consolerete con tanti soldi”
Cronaca / Viterbo, bambino di due anni cade da un'auto in corsa: è grave
Cronaca / RFI, riaperta questa mattina l’intera linea direttissima Firenze-Roma
Cronaca / L’avvocata Denise Zaksongo ritrovata all’aeroporto di Casablanca in stato confusionale
Cronaca / Stefano De Martino ha scoperto il video intimo con Caroline Tronelli grazie a un follower
Ricerca