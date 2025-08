Giubileo dei Giovani 2025, dove vedere in tv e streaming la veglia di preghiera con Papa Leone XIV, orario, a che ora, oggi, 2 agosto, canale, Rai 1

Questa sera, sabato 2 agosto 2025, entra nel vivo il Giubileo dei Giovani 2025, con un milione di ragazzi provenienti da tutto il mondo riuniti a Roma, a Tor Vergata, per l’incontro con Papa Leone XIV. Una lunga giornata per quella che è stata definita la Woodstock cattolica, in programma dalle ore 14.00 alle ore 20, quando sul palco si alterneranno momenti di intrattenimento con musica e testimonianze, con la conduzione di Rudy Zerbi, Lorena Bianchetti e Paola Arriaza Avilés, Luigi Santarelli e Wallace Freitas, Victor Hernandez e Fabyola Inzunza. Tra i vari ospiti che saliranno sul palco il trio italiano, conosciuto in tutto il mondo, Il Volo, Sergio Bernal, Matt Maher, le christian band: The Sun e Reale, Thiago Brado, Missionario Shalom e il coro Hakuna Group Music, nato durante la Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro nel 2013. Il Coro della Diocesi di Roma diretto da Mons. Marco Frisina, con circa 450 elementi tra coro e orchestra, animerà i momenti dell’arrivo del Santo Padre e della Veglia. L’incontro del Santo Padre con i Giovani inizierà alle ore 20.30. Ecco tutte le informazioni su dove seguirlo in tv e in streaming.

In tv

Potete seguire la Veglia di Preghiera con Papa Leone XIV e i giovani riuniti a Roma per il Giubileo grazie alla diretta a cura del Tg1 su Rai 1 dalle 19.45 di oggi, 2 agosto. Subito dopo l’edizione serale del Tg, la diretta ripartirà alle ore 20.30 e andrà in onda fino alle 21.45 circa. Potete seguire lo speciale anche su Tv2000, il canale della CEI al tasto 28 del digitale terrestre, con una lunga diretta dalle 19 alle 22. Ricordiamo che domani, domenica 3 agosto 2025, il Papa alle ore 9 celebrerà la Santa Messa sempre a Tor Vergata, e sarà possibile seguirla sia su Rai 1 che su Tv2000. A seguire l’Angelus.

Giubileo dei Giovani 2025, Veglia preghiera Papa Leone

Se non siete a casa potete collegarvi in diretta su Rai 1 tramite la piattaforma Rai Play, sul sito di Tv2000 o sui canali social e YouTube di Vatican News che trasmetteranno l’evento.