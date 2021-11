Giovanni Manna, 73 anni e malato d’Alzheimer sarebbe uscito dal lato elitrasporto su via Trionfale dell’ospedale Gemelli di Roma intorno alle 21.30 di martedì scorso 17 novembre, per poi scomparire nel nulla ed ancora a distanza di giorni non è stato trovato. “Le ricerche proseguono, lo stiamo continuando a cercare sia da lato Trinfale che dal lato Pineta Sacchetti – spiega suo figlio – crediamo e speriamo che sia rimasto qui in zona”.

L’uomo, alto 185cm per 80kg circa, di corporatura media, capelli e baffi bianchi, stempiato, al momento della scomparsa, indossava un piumino grigio, un golf di lana, jeans e scarpe sportive. Tutti elementi essenziali affinchè chi lo noti possa segnalarne la presenza alle forze dell’ordine o ai figli che sui social hanno messo i loro numeri di cellulare. Vana ieri la corsa dei familiari in zona Trionfale dove qualcuno pensava di aver visto il signor Giovanni: le speranze di moglie e figli si sono infrante quando arrivati li non c’era nessuno che corrispondesse a lui.

Chiunque avesse visto Giovanni è pregato di contattare immediatamente uno di questi numeri: 3333378225 Matteo, 3392528432 Nicola, 3288994767 Luca, oppure di avvisare le forze dell’ordine al Numero Unico delle Emergenze 112.