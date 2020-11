Da otto giorni Alberto Orsini, giornalista della Rai, è ricoverato in isolamento nel reparto di malattie infettive dell’ospedale dell’Aquila, dopo aver contratto il Coronavirus, che gli ha provocato una seria polmonite. “Ho concluso i cinque giorni di terapia antivirale, sono da 24 ore senza ossigeno di sostegno e spero che le cose possano migliorare. È una malattia molto difficile, da non sottovalutare, bisogna comportarsi responsabilmente prendendo ogni precauzione e rispettando le norme”, ha raccontato all’Ansa il cronista, di soli 37 anni.

I primi giorni sono stati duri, ha spiegato Orsini, ora per fortuna le sue condizioni sono migliorate e già domani, 11 novembre, potrebbe lasciare il San Salvatore per continuare la convalescenza a casa. “Bisogna stare attenti anche alle cene tra amici stretti e in famiglia perché lì si abbassano le difese sentendosi a casa tra fidati”, ha aggiunto il giornalista.

A far notizia è stato il fatto che Orsini, corrispondente Rai dall’Aquila, è riuscito a realizzare, direttamente dal suo letto d’ospedale, un servizio, che è stato poi trasmesso dal Tgr Abruzzo. Nel pezzo il cronista ha intervistato il primario, Alessandro Grimaldi, che è entrato nella sua stanza munito di scafandro e maschera, raccontando come la Regione sta facendo fronte a questa seconda ondata, con un’impennata di contagi che sta mettendo a dura prova la tenuta del sistema sanitario abruzzese.

Orsini ha iniziato ad avvertire i primi sintomi 15 giorni fa, e per questo si è messo in isolamento a casa. Dopo sette giorni il tampone e il riscontro della positività. In poco tempo le sue condizioni sono peggiorate, rendendo necessario il ricovero in ospedale. Ora per fortuna il peggio per lui sembra essere passato.

