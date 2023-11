Il papà di Giulia Cecchettin: “La vostra vicinanza ci sta dando la forza di affrontare questo momento doloroso”

Il papà di Giulia Cecchettin: “La vostra vicinanza ci sta dando forza”

Gino Cecchettin, papà di Giulia, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, torna sui social per ringraziare tutti coloro che sono stati vicini alla sua famiglia e che hanno partecipato alla fiaccolata di domenica scorsa a Vigonovo, il comune in provincia di Venezia dove vive la famiglia Cecchettin.

“Ringrazio tutti i partecipanti della fiaccolata per averci dimostrato amore, affetto e sostegno in questo terribile momento. Questo segno di vicinanza ci sta dando forza ad attraversare questo ulteriore momento doloroso. Ringrazio a nome di tutta la famiglia chi si è prodigato attivamente nella ricerca di Giulia e chi ci ha sostenuto con parole o messaggi di conforto” ha scritto il papà di Giulia.

Il papà di Giulia Cecchettin, che nelle scorse ore sempre sui social aveva pubblicato l’ultima chat con la figlia, proprio durante la fiaccolata aveva lanciato un appello a tutte le donne: “Guardatevi bene dalla vostra relazione, qualsiasi cosa accada. Parlate con vostro padre, vostro fratello: denunciate qualsiasi avvisaglia. Solo cosi potrete salvarvi la vita”.

“Da questa vicenda deve nascere qualcosa. Noi come famiglia ci impegneremo attivamente affinché questo non succeda più” aveva dichiarato ancora Gino Cecchettin aggiungendo: “Io come padre ovviamente mi faccio delle domande, e purtroppo il tempo è passato. È troppo tardi adesso. Facciamo qualcosa per chi ancora ha la possibilità di restare qua. Siamo qui perché volevamo dare un messaggio e vogliamo guardare al futuro, perché Giulia non tornerà. Ma il sacrificio di mia figlia non sia vano. Abbiamo tanta strada da fare, da questa vicenda deve nascere qualcosa. A noi come famiglia ovviamente Giulia manca tantissimo, l’avrete visto dai miei messaggi, però dobbiamo farci forza e guardare al futuro”.