Gino Cecchettin pubblica l’ultima chat con la figlia Giulia: “Ti voglio bene”

Dopo la fiaccolata a Vigonovo in memoria di Giulia Cecchettin, il papà della ragazza, Gino, ha pubblicato sui suoi social una foto dell’ultima chat con la figlia.

“Spero di non averti svegliato, sono andata a prendere l’autobus per fare colazione con i miei amici” scrive Giulia che poi aggiunge: “Ti voglio bene”. “Grazie amore, anche io, tanto” risponde il papà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gino Cecchettin (@ginother70)

Parole dolci che testimoniano non solo il rapporto tra padre e figlia, ma anche la semplicità e la premurosità di una ragazza strappata troppo presto alla vita.

Gino Cecchettin aveva già espresso il suo dolore sui social scrivendo nelle scorse ore: “L’amore vero non umilia, non delude, non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L’amore non picchia, non urla e non uccide”.

“Amore mio, mi manchi già tantissimo, abbraccia la mamma e dalle un bacio da parte mia” aveva scritto il papà di Giulia pubblicando una foto della 22enne sorridente.

“Guardatevi bene dalla vostra relazione, qualsiasi cosa accada. Parlate con vostro padre, vostro fratello: denunciate qualsiasi avvisaglia. Solo cosi potrete salvarvi la vita” è invece l’appello che Gino Cecchettin ha lanciato a tutte le donne al termine della fiaccolata.