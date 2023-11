Omicidio Giulia Cecchettin, il dolore di papà Gino sui social: “L’amore vero non ferisce e non uccide”

Omicidio Giulia Cecchettin, il dolore di papà Gino sui social

Sono momenti di assoluto dolore, e non potrebbe essere altrimenti, per Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la 22enne uccisa a coltellate dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato questa mattina in Germania dopo una fuga di una settimana.

L’uomo, che aveva già perso la moglie a causa di un male incurabile circa un anno fa, ha condiviso sui suoi social alcuni versi di Gaia Maritan: “L’amore vero non umilia, non delude, non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L’amore non picchia, non urla e non uccide”.

Sempre sul suo profilo Facebook, poi, Gino Cecchettin ha postato una foto di Giulia sorridente scrivendo: “Amore mio, mi manchi già tantissimo, abbraccia la mamma e dalle un bacio da parte mia”.

Precedentemente, l’uomo aveva dichiarato a La Repubblica: “Il dolore è tanto, inimmaginabile, atroce. Una parte di me che se ne va. Aveva solo 22 anni”.

“Sono andato lì, sul luogo del ritrovamento. Ma c’erano ancora i medici per i rilievi e non l’ho vista” ha aggiunto Gino, che ha parlato anche dei genitori di Filippo Turetta, con i quali nei giorni scorsi aveva condiviso gli appelli ai ragazzi, nella speranza che i due fossero solamente scappati.

“Ringrazio i genitori, anche loro stanno vivendo un dramma e quindi sono vicino anche a loro. Certo, io pensavo a Giulia, volevo il suo ritorno. Per me è finita qui”.

Ora, l’impegno di papà Gino è che tutto ciò non accada più: “Elena ne farà la battaglia della sua vita. Ma anch’io voglio fare qualcosa, è giusto così. Per Giulia e per tutte le altre che potranno trovarsi nella sua condizione”.