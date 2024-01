Gianluca Vacchi lascia l’azienda di famiglia con oltre 700 milioni: “Così sarò un padre autonomo”

Gianluca Vacchi lascia l’azienda di famiglia con oltre 700 milioni

Gianluca Vacchi lascia l’Ima, l’azienda di famiglia guidata dal cugino Alberto e di cui Vacchi possedeva una quota azionario pari al 13,2%.

Intervistato dal Resto del Carlino, Gianluca Vacchi ha spiegato di aver lasciato la sociatà “non perché non ho fiducia negli scenari futuri della multinazionale, ma perché sono un cultore del transito della vita. Di vite ne ho avute tante, a 56 anni ne inizierò una nuova in cui potrò disporre del mio patrimonio. Ora ho una famiglia, i padri cercano di rendersi autonomi”.

“La mia quota è stata venduta per oltre 700 milioni” chiarisce l’influencer sottolineando che con il cugino Alberto “ci vogliamo bene, da sempre”.

“Abbiamo talenti diversi, ma condividiamo i principi di gestione aziendale” aggiunge Vacchi secondo cui l’azienda “che per me è stata ed è ancora importantissima” con il cugino “alla guida crescerà ancora ed è un bene se si quoterà a Wall Street”.

Ma che farà con Gianluca Vacchi con oltre 700 milioni in tasca? “La prima operazione finanziaria la feci a 24 anni acquistando le azioni di Ima dei miei parenti, a 56 anni coniugherò la voglia di impresa e quella del buon padre. Non voglio esagerare, farò quello che so fare”.

Senza rinunciare ai social dove è seguito da oltre 44 milioni di follower tra Instagram e Tik Tok: “Sui social piace l’intrattenimento. Io ci ho messo un po’ di ironia con i miei balletti. Ma c’è molto di più. È vero curo il mio corpo, ma con estrema disciplina. Sono uno sportivo”.