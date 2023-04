Chi è Gianluca Paul Seung, lo “sciamano” che ha aggredito la psichiatra di Pisa

Gianluca Paul Seung è il 35enne arrestato dalla polizia di Pisa questa notte, 23 aprile, per l’aggressione alla psichiatra Barbara Capovani. La dottoressa è stata operata e versa in condizioni gravissime. L’uomo si definisce uno sciamano ed è ex paziente dell’ospedale psichiatrico di Pisa e della vittima. Residente nel viareggino, sui social parlava di complotti, che spaziavano dalla vendita di cellule staminali fino alle sette sataniche.

Agli atti la squadra mobile ha trovato diversi precedenti di polizia su di lui. Ad esempio il 2 febbraio 2022 ha sputato e usato dello spray urticante contro una guardia del Tribunale di Lucca dove era stato convocato per un processo per interruzione di pubblico servizio. Sul proprio profilo Facebook, l’uomo denunciava un “chip esplosivo impiantato negli agenti segreti”.

Tra i suoi vaneggiamenti, l’idea che l’ex premier Mario Draghi fosse tra i protettori di Matteo Messina Denaro. Nelle sue denunce a tutte le forze di polizia, inoltre, scrive di essere a conoscenza di “un vertice segreto a Camp Derby per un traffico di armi gestito dalla regina Elisabetta”.