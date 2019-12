Palermo, Gesù bambino è nero alla messa di Natale in Cattedrale

Un Gesù nero portato in processione durante la messa di Natale, mostrato ai fedeli dall’arcivescovo e posizionato sull’altare della Cattedrale.

È quanto accaduto a Palermo, su iniziativa di monsignor Corrado Lorefice. Durante le celebrazioni della messa natalizia nel duomo cittadino, il bambinello nero è stato portato in braccio da una coppia, un uomo italiano e una donna di colore, preceduti nella processione da otto tra bambini e bambine.

Giunta nei pressi dell’arcivescovo, la coppia gli ha consegnato il bambinello. Don Corrado Lorefice lo ha quindi mostrato a tutti i fedeli per poi posizionarlo sull’altare.

La stessa Cattedrale di Palermo ha diffuso su Twitter le immagini dei preparativi della messa e della processione.

“Preparativi in Cattedrale di Palermo per la Veglia di Natale, di questa sera, presieduta da S. E. Mons. Corrado Lorefice alle ore 23,00”, si legge nel post a corredo dell’immagine in cui il Gesù nero è tenuto tra le braccia di Lorefice.

Monsignor Corrado Lorefice si è distinto più volte per la sua attenzione nei confronti dei migranti, che ha spesso accolto al loro arrivo nel porto di Palermo. Come riporta Repubblica, “è significativa la dedica che stilò, in un libro di papa Francesco donato a Luca Casarini, capo della missione di Mare Jonio, la nave del progetto Mediterranea che più volte ha recuperato migranti naufraghi nel Canale di Sicilia: ‘Sono con voi'”.

