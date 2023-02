È stato ritrovato il bambino di 3 anni, che questa mattina aveva fatto perdere le sue tracce a Massa Lubrense, in provincia di Napoli. Il piccolo, che al momento della scomparsa indossava un pigiamino blu e i calzini, ma senza scarpe, è stato individuato lontano da casa, ma sta bene.

Il bimbo, a quanto si apprende, ha fatto un lungo tratto a piedi ed è stato rintracciato in una stradina nei pressi di una ristorante stellato di Nerano “Quattro passi”.

Il piccolo risiede con la sua famiglia in via Vespucci, in località Nerano. Sua madre si era rivolta disperata ai carabinieri, che avevano fatto partire immediatamente le ricerche.

Il bimbo si chiama Gennaro Rotoli e nel piccolo centro, subito dopo la notizia della scomparsa, si sono mobilitati in tantissimi per trovarlo e riconsegnarlo agli affetti dei suoi cari. Era stata la stessa famiglia ad autorizzare la diffusione della sua fotografia per facilitare le ricerche.