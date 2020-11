Galli: “Se i nuovi casi non diminuiscono, servirà lockdown totale”

Galli: “Se non diminuiscono casi, lockdown totale”

“Se nelle prossime settimane non ci sarà una reale diminuzione dei nuovi casi, nuove chiusure saranno inevitabili”: lo ha dichiarato in un’intervista al Messaggero il professor Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. “Ciò che succederà nei prossimi 15 giorni, in termini di ricoveri e sofferenza degli ospedali, è inevitabile. I segnali di flessione dei contagi ci sono, flebili. Ma gli effetti su una minore pressione sugli ospedali li vedremo, eventualmente, più avanti. E purtroppo siamo ancora a 30mila positivi al giorno, se non c’è un’effettiva riduzione, arriveranno giorni ancora più difficili la gestione degli ospedali”, ha continuato.

