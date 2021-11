“Adesso lei sta zitta”: l’infettivologo Massimo Galli perde le staffe con la no vax | VIDEO

Scintille a Cartabianca tra il professor Massimo Galli e Maddalena Loy, giornalista e portavoce della rete nazionale che contrasta la didattica a distanza.

Maddalena Loy si è mostrata molto scettica davanti alla possibilità di vaccinare i più piccoli e ha snocciolato alcuni dati che, a suo dire, andrebbero a supportare la tesi di chi non è d’accordo alla somministrazione per i più piccoli, perché in quella fascia di età il rischio Covid è molto ridotto. Nella discussione è intervenuto Massimo Galli, incalzato da Maddalena Loy: “ Lei conferma il dato del 53% di non vaccinati, che ora sono ricoverati? “. Il professore, ora in pensione, ha provato a spiegare che i dati devono essere letti con una visione ampia e non eccessivamente semplificati, operando dei distinguo e sottolineando anche che finché ci saranno percentuali significative di non vaccinati il virus continuerà ancora a circolare. In particolare, ha smentito che non sia rilevante la circolazione del virus tra i più piccoli, come sostenuto da Maddalena Loy, che ha portato il pensiero dell’epidemiologo John Ioannidis.

E alla fine Massimo Galli sbottò. Dopo l’ennesima interruzione da parte di Maddalena Loy, portavoce della rete nazionale contro la dad: “Adesso lei sta zitta e mi lascia parlare, vivaddio! Siamo in un dibattito, a quanto pare, anche se non era il caso di”. #cartabianca pic.twitter.com/T0F9fcZEMM — Rassegnally (@rassegnally) November 17, 2021

La giornalista, contraria alle affermazioni di Galli, ha interrotto in più occasioni il professore nella sua esposizione, tanto che il medico a un certo punto ha perso le staffe urlandole: “Adesso lei sta zitta e mi lascia parlare”, urla battendo ripetutamente la mano sulla scrivania.