Gabriella Greison insultata per un abito scollato: “Vi dà fastidio che spieghi la fisica e abbia le tette?”

Il 21 luglio scorso Gabriella Greison, scrittrice, giornalista, attrice e divulgatrice scientifica, ha pubblicato un video sui suoi social per annunciare che avrebbe ricoperto il ruolo di madrina alla consegna delle lauree al teatro di Taormina. L’interprete, che indossava un vestito verde, è stata criticata da molti utenti per il suo décolleté. “L’età che avanza inesorabile costringe alcune donne a sparare gli ultimi fuochi d’artificio” è stato uno dei commenti. E ancora: “Occhio che senza impalcatura ti cadono le tette”. Insulti che hanno provocato la reazione di Gabriella Greison, che, a La Repubblica, ha affermato di aver reagito “con un cuore a chi ha apprezzato il mio discorso a Taormina. Con l’ironia a chi mi ha insultato. Uso sempre l’ironia, anche nei miei spettacoli. Mi piace il pensiero laterale, permette di aprire un varco perfino con chi insulta sui social”.

L’attrice afferma di aver spiegato ai suoi follower che “quello che vi ha turbato non è il vestito. È il fatto che una donna possa parlare di fisica quantistica senza ricordare un uomo, e quindi senza chiedere il permesso. Che possa salire su un palco, spiegare la funzione d’onda e Schrödinger, e intanto avere le tette. Ops”. Aggiunge, poi, di essere abituata a vestirsi così: “In Sicilia erano previsti 47 gradi e il giorno prima avevo mandato le foto dell’abito ai miei amici. Mi avevano risposto che era fantastico e sono partita felice. Il bello è che arrivata in Sicilia, prima della cerimonia, mi sono cambiata e ho indossato un vestito rosso ancora più scollato. Dopo il discorso sono venuti tutti a scattare foto e stringermi la mano, incluso un cardinale in prima fila”.

Tuttavia, nota anche una differenza con il mondo reale: “Ho avuto l’impressione di essere scissa, come avviene nella fisica con il dualismo onda e particella. Nel mondo reale ero una particella e mi sono sentita benissimo, in quello dei social mi sono trasformata in un’onda e sono stata travolta dagli insulti”. Ai ragazzi di Taormina, invece, Gabriella Greison ha detto: “Tante cose, tra cui una regola della fisica inventata da me: ogni volta che il mondo diventa troppo pesante, applica una forza ironica in direzione opposta. L’ironia è la forza contro la gravità del reale”.