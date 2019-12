Maxi-furto a Dolce&Gabbana, svuotati i magazzini a Firenze

Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 2019 un commando di rapinatori organizzati è entrato nei magazzini di Dolce&Gabbana a Incisa Valdarno (Firenze) per un maxi-furto. I rapinatori hanno bloccato le vie di accesso alla zona industriale con tre furgoni e un’auto per poter agire indisturbati,ì. Un’automobile, rubata come le altre, è stata usata come ariete per sfodare le porte di accesso al magazzino. La quantità di merce trafugata è stata molto ingente.

Il magazzino è stato quasi completamente svuotato e sono stati riempiti tre furgoni, come i primi accertamenti dei carabinieri – anche con l’ausilio di telecamere – stanno accertando con l’esame delle immagini della videosorveglianza. Il valore del bottino è in corso di inventario. Il furto è durato appena 10 minuti ed è avvenuto intorno alle 4.30, ma le fasi preparatorie a ridosso del colpo sarebbero iniziate intorno alle 3.

Potrebbero interessarti Omicidio Sacchi, tutti i dubbi ancora aperti sul caso del personal trainer ucciso Pacco bomba al Viminale: “L’ordigno poteva esplodere” Marco Travaglio ironizza sugli “insaputismi” italiani più celebri: “Anastasiya sui 70mila euro è più credibile di Salvini sul Mes”