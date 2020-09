Funerali Willy streaming e diretta tv: dove vederlo live

FUNERALI WILLY STREAMING TV – Oggi, sabato 12 settembre 2020, alle ore 10 a Paliano si terranno i funerali di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a botte a Colleferro la notte fra il 5 e il 6 settembre. Alla funzione, organizzata nel campo sportivo del comune laziale dove vive la famiglia del ragazzo per garantire la presenza della cittadinanza e il rispetto delle regole anti-Covid, prenderà parte anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ma dove sarà possibile vedere e seguire il funerale di Willy in tv e live streaming?

In tv e live streaming

La cugina di Willy, Erika, con un post su Facebook, ha chiesto che venga vietato l’ingresso alle telecamere e ogni tipo di ripresa, anche con smartphone e tablet e che “la cerimonia sia esclusivamente un momento di raccoglimento, riflessione e preghiera comune”. Poi ha ricordato l’invito della famiglia a “effettuare opere di bene al posto di omaggi floreali”. Un’altra richiesta rivolta a chi parteciperà al funerale è quella di presentarsi indossando una maglia o una camicia bianca “come simbolo di purezza e gioventù”. Se, come si augurano i familiari del ragazzo, le tv rispetteranno la loro volontà non sarà possibile seguire i funerali di Willy in diretta tv. La funzione sarà, comunque, seguita dalle tante testate giornalistiche. Collegamenti, dall’esterno del campo sportivo, verranno fatti dalle principali testate tv. I canali all news: Rai News, SkyTg24, TgCom; i vari TG Rai e Mediaset. I collegamenti dai funerali di Willy saranno visibili anche in live streaming tramite le piattaforme RaiPlay.it, MediasetPlay.it e SkyGo. TPI seguirà i funerali di Willy con una diretta testuale che troverete sul nostro sito.

Gli approfondimenti di TPI sull’aggressione di Colleferro: 1. LA CRONACA: 21enne interviene per difendere un amico: massacrato a morte dal branco / 2. LA RICOSTRUZIONE: “Vi prego basta, non respiro più, così è morto Willy / 3. LA BIO: “Sognava di diventare come Totti”: chi era Willy / 4. I PROFILI: Dal culto per le arti marziali ai precedenti per spaccio: chi sono gli aggressori di Willy Monteiro / 5. LE INDAGINI: Colleferro, tre arrestati restano in carcere: Belleggia va ai domiciliari

