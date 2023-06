Misure di sicurezza imponenti per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi: previste 10mila persone in piazza Duomo

È il giorno dei funerali di Silvio Berlusconi. Alle 15, all’interno del Duomo di Milano, prenderanno il via le esequie dell’ex presidente del Consiglio, seguite da 2.300 persone all’interno della cattedrale e 10mila all’esterno. imponenti le misure di sicurezza decise al vertice presieduto dal prefetto Renato Saccone. Saranno presenti centinaia di agenti, con 56 telecamere a circuito chiuso nella chiesa e tiratori scelti sui tetti.

A presiedere la funzione sarà l’arcivescovo monsignor Mario Delpini, che leggerà un passo del Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti 36-40: “Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori”. Fino a ieri sera, riporta Il Corriere della Sera, non erano pervenute alla diocesi richieste di fare intervenire parenti o amici al termine della liturgia.

La salma di Berlusconi farà il suo arrivo verso le 14.50, accolta da un picchetto d’onore di sei carabinieri in alta uniforme, che riserveranno gli onori militari previsti dal cerimoniale del funerale di Stato. Il feretro, che arriverà da Arcore scortato da un corteo di auto blu, sosterà davanti al sagrato per alcuni minuti e poi entrerà dal lato dell’Arengario.

L’ultimo a entrare sarà Sergio Mattarella, che per ragioni di sicurezza sarà anche il primo a uscire. Saranno 32 gli esponenti del governo presenti, guidati da Giorgia Meloni, oltre a diversi parlamentari, ex ministri dei governi di Berlusconi e sindaci di Forza Italia. Nella lista dei partecipanti, ancora riservata, figureranno diversi capi di Stato e di governo. Secondo La Repubblica, dovrebbero arrivare dall’estero il presidente ungherese Orban, il presidente iracheno Abdul Latif Rashid e forse anche l’emiro del Qatar, Hamad Al Thani, oltre al commissario europeo Paolo Gentiloni.

Le autorità sederanno alla sinistra mentre la famiglia, guardando l’altare, occuperò il lato sinistro. Saranno presenti anche delegazioni del Milan e del Monza.

All’esterno, secondo quanto riporta Repubblica, che cita fonti della questura, la capienza in Piazza Duomo sarà forse dimezzata rispetto alle quasi 20mila persone previste inizialmente dal comune di Milano. L’accesso alla piazza sarà consentito solo fino a esaurimento posti entrando da via Mazzini, via Torino e da via Mercanti.

Diversi i cambiamenti alla mobilità previsti nella zona. Dalle 10 fino al tardo pomeriggio i treni delle linee M1 e M3 della metropolitana salteranno la stazione di Duomo e sarà chiuso anche l’Atm Point di Duomo. Per quanto riguarda i mezzi di superficie le linee del tram 1, 2, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 27 e del bus 54, 60, 73, 84, potrebbero essere temporaneamente deviate, rallentate o potrebbero terminare la corsa prima del capolinea.