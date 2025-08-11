FS Treni Turistici Italiani: da Roma a Monaco di Baviera un treno diretto per l’Oktoberfest

FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS Italiane) arricchisce la propria offerta di treni Espressi con un collegamento diretto da Roma a Monaco di Baviera in occasione dell’edizione 2025 dell’Oktoberfest. Con l’Espresso Monaco, il treno notturno che parte da Roma Termini, si potrà raggiungere comodamente Monaco di Baviera.

L’Espresso Monaco circolerà venerdì 26 settembre e venerdì 3 ottobre con partenza da Roma Termini alle ore 19:57, e ritorno previsto domenica 28 settembre e 5 ottobre da Monaco di Baviera alle ore 15:30.

Il treno, che si fermerà anche a Verona al mattino, attraverserà numerose località tra cui Trento, Bolzano, Bressanone, Fortezza, Vipiteno, Colle Isarco, Brennero, Innsbruck, Garmisch-Partenkirchen e, infine, arriverà a Monaco di Baviera.

L’Espresso Monaco è pensato per chi cerca un viaggio confortevole, con servizio cuccette prenotabili anche a uso esclusivo, vagoni letto uso singolo o doppio e carrozze a scompartimento.

Durante tutto il viaggio sarà previsto intrattenimento e degustazioni di birre artigianali, per iniziare a festeggiare l’Oktoberfest già a bordo treno. Per tutte le info sui livelli di servizio disponibili è possibile consultare il sito www.fstrenituristici.it. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma Railbook a partire da 99 euro.