Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:35
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Fs Treni Turistici Italiani: arriva il nuovo espresso Siena

Immagine di copertina

Il treno collegherà Roma e Siena con le storiche carrozze “Gran Confort”, restaurate da Fondazione FS. Disponibile nei weekend del 27 settembre, 4 ottobre e 1° novembre

di Redazione TPI

FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS) arricchisce la propria offerta autunnale con l’Espresso Siena, il nuovo collegamento diretto tra Roma e Siena.

Il servizio sarà operativo nel weekend, con partenza da Roma Termini sabato 27 settembre, 4 ottobre e 1° novembre, alle ore 7:42, e con ritorno da Siena domenica 28 settembre, 5 ottobre e 2 novembre, alle ore 15:05. Il treno prevede fermate a Tarquinia, Capalbio, Orbetello, Grosseto, Montepescali, Monte Antico, Buonconvento e Monteroni d’Arbia.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione di FS Treni Turistici Italiani e Fondazione FS, che ha curato il restauro delle carrozze di prima classe “Gran Confort”, icone dei viaggi degli anni Settanta, oggi protagoniste di un itinerario che attraversa l’Argentario e la Val d’Orcia.

Espresso Siena rappresenta un’alternativa lenta e panoramica, con un alto interesse storico e paesaggistico, e conferma l’impegno di FS Treni Turistici Italiani nell’esaltare un modo diverso di viaggiare che ha l’obiettivo di dare particolare attenzione al turismo di qualità e alla sostenibilità.

I biglietti dell’Espresso Siena sono disponibili sulla piattaforma Railbook, a partire da 29 euro.

Per tutte le informazioni sui livelli di servizio disponibili è possibile consultare il sito www.fstrenituristici.it.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Cronaca / La rabbia della sorella di Giulia Tramontano contro la famiglia Impagnatiello
Cronaca / Condannata la cognata di Impagnatiello: "Comprò la sua auto per farlo sembrare nullatenente"
Cronaca / L'ex marito di Maria Rosaria Boccia: "Picchiava anche me, l’ho sposata per inganno"
Ti potrebbe interessare
Cronaca / La rabbia della sorella di Giulia Tramontano contro la famiglia Impagnatiello
Cronaca / Condannata la cognata di Impagnatiello: "Comprò la sua auto per farlo sembrare nullatenente"
Cronaca / L'ex marito di Maria Rosaria Boccia: "Picchiava anche me, l’ho sposata per inganno"
Cronaca / Gruppo FS, ERTMS a bordo per 442 treni: investimento di 70 milioni di euro
Cronaca / Nave Msc con 8.500 passeggeri a bordo in avaria al largo di Ponza
Cronaca / RFI, riaperta questa mattina l’intera linea Verona-Vicenza
Cronaca / Bernardini de Pace alle donne vittime del gruppo “Mia moglie”: “Dovete denunciare e vi consolerete con tanti soldi”
Cronaca / Viterbo, bambino di due anni cade da un'auto in corsa: è grave
Cronaca / RFI, riaperta questa mattina l’intera linea direttissima Firenze-Roma
Cronaca / L’avvocata Denise Zaksongo ritrovata all’aeroporto di Casablanca in stato confusionale
Ricerca