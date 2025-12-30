Icona app
Cronaca

FS Logistix: prima in Europa a certificare la Carbon Footprint per il trasporto merci

Immagine di copertina

La certificazione ottenuta dall’ente SGS ICS Italia consente di stimare le emissioni di CO₂ equivalente per tonnellata-chilometro su tutta la catena logistica. Uno strumento innovativo e affidabile a supporto delle decisioni operative e strategiche dei clienti dal primo all'ultimo miglio

di Redazione TPI

FS Logistix, società del Gruppo FS specializzata in trasporto merci e logistica integrata, è la prima in Europa ad aver ottenuto la certificazione ISO14067 per la Carbon Footprint di servizio su tutta la filiera logistica.

Questo importante traguardo testimonia l’impegno concreto dell’azienda verso la sostenibilità e la trasparenza nei confronti dei propri stakeholder e clienti, grazie ad una visione integrata dell’impatto emissivo di tutti i servizi offerti da FS Logistix e dalle sue Società controllate. Si tratta di un approccio unico in Europa per ampiezza e rigore metodologico, che consente di stimare le emissioni di CO equivalente per tonnellata-chilometro su ogni singola tratta e modalità di trasporto, dal trasporto ferroviario a quello via mare, passando per il trasporto su gomma, la manovra e la movimentazione delle merci nei terminal.

“Essere i primi in Europa a certificare la carbon footprint su tutta la filiera logistica non è solo un riconoscimento tecnico, ma un segnale forte della nostra visione strategica,” ha dichiarato Sabrina DeFilippis, AD di FS Logistix. Vogliamo offrire ai nostri clienti strumenti oggettivi, affidabili e certificati per valutare le emissioni in modo preciso e responsabile. Questo ci permette di supportare la transizione verso una logistica a basse emissioni, promuovendo scelte sostenibili e creando valore condiviso lungo l’intera supply chain.”

La certificazione, ottenuta dall’ente SGS ICS Italia, rappresenta uno strumento innovativo e affidabile per la misurazione continua delle emissioni, pienamente integrabile nelle decisioni operative e strategiche dei clienti, in particolare di quelli soggetti a obblighi di rendicontazione ESG. I risultati confermano il trasporto ferroviario come la modalità a minore impatto emissivo, in linea con le principali evidenze scientifiche. L’analisi, condotta in collaborazione con Renovit e in conformità agli standard internazionali ISO14067, PCR2023:06 Transport services e ISO14083, ha riguardato lintera catena del valore dei trasporti: dalle manovre dei treni, dal trasporto su gomma e via mare fino alla movimentazione delle merci negli hub logistici.

Questo primato europeo rafforza il posizionamento di FS Logistix come partner affidabile e innovativo nella transizione verso una logistica a basse emissioni, offrendo dati oggettivi e certificati per supportare scelte strategiche e contribuire alla definizione di best practice ambientali condivise lungo tutta la supply chain. FS Logistix si conferma così attore proattivo nella decarbonizzazione dei trasporti, con un impegno costante per la trasparenza, il miglioramento continuo delle performance ambientali e la creazione di valore condiviso con i propri partner.

Redazione TPI
.
