Fs Logistix: HSL Belgium si aggiudica gara per manovra nel porto di Anversa

FS Logistix, attraverso HSL Belgium, gestirà le operazioni di manovra ferroviaria all’interno del porto di Anversa.

La società belga, controllata da TXLogistik, si è aggiudicata la gara d’appalto per la gestione delle operazioni di primo e ultimo miglio per la Zona 6A (Marshalldok) dell’area portuale di Anversa.HSL Belgium svolgerà un ruolo fondamentale nella logistica e manovra ferroviaria in modo green, anche grazie all’utilizzo di locomotive ibride di nuova generazione.

L’aggiudicazione si aggiunge alla recente acquisizione da parte di FS Logistix del 30% delle quote per la gestione del terminal Mainhub di Anversa in partnership con Lineas e delle linee commerciali tra Belgio e Italia. Iniziative strategiche che mirano a migliorare l’efficienza e la connettività dei servizi di trasporto merci su rotaia con il Belgio sulle principali rotte europee.

“Proseguiamo il nostro percorso di internazionalizzazione per diventare leader europeo della logistica integrata–ha dichiarato Sabrina De Filippis, AD di FS Logistix. L’aggiudicazione della gara, attraverso la nostra società TX Logistik, conferma l’implementazione delle attività per rafforzare la presenza in Europa, offrendo soluzioni end-to-end e presidiando i principali corridoi merci della rete TEN-T. Una strategia che ha già permesso di acquisire quote per la gestione di un Terminal all’interno del Porto di Anversa e di avviare nuovi collegamenti Belgio-Italia”.

Le attività si svolgono attraverso mezzi ibridi per accompagnare la transizione di HSL Belgium verso un mercato ferroviario senza combustibili fossili. La prima locomotiva ibrida DE18, denominata “The Lion”, è già in servizio sui binari tra Anversa Nord e Anversa Petrol. Prosegue l’impegno per la sostenibilità con la messa in servizio di una seconda nuovissima locomotiva ibrida DE18, per sostituire i vecchi modelli diesel.