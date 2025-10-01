FS Logistix (Gruppo FS) porta a Expo Ferroviaria 2025 nuove tecnologie per l’innovazione della logistica in Europa

Presentato oggi a Milano, nell’aera espositiva esterna, un carro equipaggiato con il sistema tecnologico Digital Automatic Coupling (DAC) per l’accoppiamento dei carri merci in modo automatico e smart.

Un progetto realizzato in collaborazione con Europe’s Rail Joint Undertaking, il partenariato europeo per la ricerca e l’innovazione nel settore ferroviario, e Dellner, l’azienda fornitrice della tecnologia.

L’evento ha visto la partecipazione di Carla Alessi, Direttore Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giorgio Travaini, Executive Director Europe’s Rail, Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato e Direttore Generale FS Logistix, Maria Antonietta Zocco, Responsabile Direzione Tecnica Mercitalia Intermodal.

Il sistema DAC mira a rendere i treni merci più efficienti, e sostenibili economicamente grazie all’integrazione di tecnologie digitali per la movimentazione delle merci. Un passo avanti verso la digitalizzazione e l’automazione del trasporto merci su ferrovia, con l’obiettivo di rendere il sistema più efficiente e competitivo.

“Siamo i primi in Italia a supportare il sistema digitale DAC che consente un importante upgrade tecnologico dei carri per la gestione dei treni merci” – ha dichiarato Sabrina De Filippis, AD e DG di FS Logistix. “Una sperimentazione europea che viaggia in parallelo con gli investimenti in corso che, come Gruppo FS, stiamo facendo per contribuire all’evoluzione della logistica globale. Il DAC deve diventare un impegno prioritario per tutto il settore, supportato dalle Istituzioni italiane ed europee, perché eleva ulteriormente i livelli di sicurezza e si pone come uno dei fattori abilitanti per il rilancio qualitativo della mobilità delle merci in ottica multimodale”.

“L’Italia, grazie al contributo di FS Logistix con i suoi partners europei, svolge un ruolo fondamentale nella transizione verde e digitale del trasporto merci in Europa, attraverso lo sviluppo e la standardizzazione del DAC come componente chiave” – ha aggiunto Giorgio Travaini, Executive Director Europe’s Rail. “Questa dimostrazione e il lavoro di ricerca condotto nell’ambito di Europe’s Rail, è parte integrante della strategia europea che punta a una logistica ferroviaria più integrata, connessa e competitiva, a beneficio delle imprese e dei cittadini”.

L’accoppiamento e disaccoppiamento automatico e digitale consente una maggiore sicurezza delle operazioni di aggancio e sgancio dei carri garantendo la connessione meccanica, pneumatica, elettrica/elettronica e digitale dell’intero convoglio. I treni attrezzati con il DAC guadagnano in capacità di carico e in lunghezza, permettendo di minimizzare tempi e costi nelle fasi operative del flusso merci su rotaia e garantendo al tempo stesso benefici in termini di ottimizzazione della capacità dell’infrastruttura ferroviaria.

FS Logistix, attraverso le sue società Mercitalia Intermodal, Mercitalia Rail e Mercitalia Shunting & Terminal, opera attivamente in Europe’s Rail per la sperimentazione del DAC attraverso i progetti TRANS4M-R e DACtiVate. Progetti che prevedono nel 2026 il primo treno demo in Italia, effettuato da FS Logistix.

Obiettivo è accelerare lo sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative per l’efficienza operativa del settore logistico, contribuendo al raggiungimento dei più ampi e ambiziosi obiettivi strategici di mobilità sostenibile fissati dell’Unione Europea. Il Gruppo FS è membro fondatore di Europe’s Rail, a conferma del suo costante impegno per l’innovazione e lo sviluppo del trasporto ferroviario.