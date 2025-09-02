Fs Logistix amplia la presenza in Europa con la gestione del terminal di Anversa

FS Logistix, società del Gruppo FS e operatore di sistemi multimodali, è entrata nel capitale sociale di Modalink, NewCo costituita in joint venture con Lineas, il più grande operatore privato di trasporto merci ferroviario in Europa, per gestire il terminal ferroviario di Anversa Antwerp Mainhub, che all’anno movimenta 1,5 milioni di tonnellate di merci e gestisce 2.500 treni.

Questa iniziativa strategica mira a migliorare l’efficienza e la connettività dei servizi di trasporto merci su rotaia tra Belgio e Italia, oltre che su altre rotte europee chiave. L’operazione si inserisce nel contesto di crescita del mercato ferroviario, stimato intorno al +2% annuo tra il 2023 e il 2029. Un accordo per lo sviluppo della logistica globale e per giocare un ruolo cruciale sulla scena internazionale.

L’annuncio è stato dato oggi da Sabrina De Filippis, CEO di FS Logistix, e da Erik van Ockenburg, CEO di Lineas.

“La costituzione di Modalink rappresenta una tappa importante nel nostro percorso per diventare un protagonista di riferimento nella logistica europea. Questo accordo fa parte del nostro Piano Industriale, che prevede il potenziamento dei terminal esistenti e la creazione di nuovi hub tecnologicamente avanzati e sostenibili dal punto di vista ambientale. Questo ci consentirà di aumentare i volumi di merci trasportate su ferrovia, grazie a connessioni sempre più efficienti tra i nostri porti e terminal con la rete nazionale e i corridoi ferroviari europei, consolidando l’integrazione dei sistemi di trasporto mare-ferro-strada,” ha dichiarato Sabrina De Filippis, CEO di FS Logistix.

“Con il lancio di Modalink, stiamo compiendo un passo audace verso una rete logistica europea più integrata e sostenibile,” ha dichiarato Erik van Ockenburg, CEO di Lineas. “Questa collaborazione non solo rafforza il ruolo di Anversa come snodo multimodale strategico, ma ci consente anche di ottimizzare le operazioni dell’ultimo miglio e potenziare i corridoi ferroviari nord-sud. Unendo le forze con FS Logistix, stiamo gettando le basi per soluzioni terminalistiche modulari e pronte, in grado di rispondere alla crescente domanda di trasporto merci efficiente e a basse emissioni”.

“L’ingresso di FS Logistix nel terminal ferroviario di Anversa rappresenta un passo strategico e concreto nella direzione delineata dal Piano Industriale 2025-2029 del Gruppo FS. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il presidio logistico europeo, creando connessioni sempre più efficienti tra i principali corridoi continentali. L’hub di Anversa, nodo chiave del sistema portuale e ferroviario del Nord Europa, ci consente di valorizzare il potenziale intermodale lungo l’asse nord-sud e di potenziare le rotte est-ovest. Anche il trasporto merci sta vivendo, quindi, una trasformazione del proprio business verso un modello Freight Forwarder europeo, al servizio di un mercato ampio e diversificato. Questa operazione testimonia sia la crescente vocazione internazionale, sia il rinnovato approccio all’integrazione industriale del Gruppo FS e la volontà di essere protagonisti nel mercato della logistica sostenibile e integrata in Europa”, ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, AD di Fs.

FS Logistix è entrata nella NewCo con una partecipazione del 30%, con un’opzione evolutiva prevista per aumentare fino al 49%. Modalink gestirà il terminal Antwerp Mainhub e il servizio intermodale last mile tra il Porto di Anversa e le aree circostanti. Nell’ambito dell’accordo, la gestione delle linee commerciali attualmente operate da Lineas, che collegano il Belgio con l’Italia (Anversa-Milano), sarà trasferita a Mercitalia Intermodal con trazione Lineas.

Il terminal Antwerp Mainhub è uno dei principali terminal del Belgio, parte del secondo porto più grande d’Europa per container movimentati, con un’estensione di 200.000 mq, 8 binari lunghi 700 metri, 3 gru a portale e 6 portali straddle carrier.

Il progetto è allineato con la linea del Piano Industriale FS Logistix 2025-2029 riguardante i Terminal: garantisce l’accesso ai porti del Nord Europa, il mercato logistico più importante in Europa. L’acquisizione del 30% di Antwerp Mainhub permetterà lo sviluppo di servizi intermodali sulla rotta nord-sud (es. Belgio – Italia) e, di conseguenza, sulla rotta est-ovest (es. Francia – Romania/Polonia). Questa iniziativa rafforzerà la presenza di FS Logistix nel mercato belga, in particolare nei servizi intermodali, e aiuterà a superare la saturazione della capacità futura dei terminal nel nord Italia.