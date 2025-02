Frosinone, 19enne investita con l’auto dall’ex fidanzato. Lui giura: “Non mi sono accorto di niente”

A Paliano, in provincia di Frosinone, una ragazza di 19 anni è stata investita da un’auto guidata dal suo ex fidanzato 22enne, poi fuggito senza prestarle soccorso.

La ragazza ha riportato la frattura del bacino ed è tutt’ora ricoverata con prognosi riservata all’ospedale San Camillo di Roma. L’ex fidanzato è stato denunciato dai Carabinieri per lesioni stradali e omissione di soccorso.

Dopo aver saputo che la giovane era finita in ospedale, il giovane si è presentato alla caserma dell’Arma di Paliano sostenendo di non essersi accorto di nulla.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 23 di domenica 23 febbraio lungo viale San Francesco. Secondo quanto ricostruito, nel pomeriggio i due ragazzi avevano litigato, poi si erano riappacificati, ma nella serata la lite si è riaccesa quando entrambi erano a bordo della Volkswagen Golf del 22enne.

Il giovane ha costretto la ex a scendere dall’auto e se n’è andato. Sarebbe stato in questo frangente che la 19enne è stata investita. Il ragazzo giura di non essersi accorto d’averla urtata. La ragazza avrebbe minacciato di buttarsi sotto la macchina per non farlo andare via.

Ad allertare i soccorsi sono stati i residenti della zona. La 19enne è stata trasportata al San Camillo con l’elisoccorso.

Il rapporto tra i due era da tempo tormentato: in passato i Carabinieri erano dovuti intervenire per placare i loro litigi.

La ragazza è figlia di un sottufficiale delle forze armate, mentre il ragazzo sarebbe incensurato. Ora i Carabinieri indagano per ricostruire l’accaduto: l’auto del giovane è stata posta sotto sequestro.

