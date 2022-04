Franco Di Mare contro Bianca Berlinguer: “Frasi di Orsini riprovevoli, Rai 3 prende le distanze”

Alessandro Orsini, il sociologo del terrorismo è diventato il personaggio più discusso dei salotti tv che parlano di guerra in Ucraina. Le dichiarazioni rilasciate a CartaBianca e nei vari talk stanno provocando un vero e proprio terremoto, dentro e fuori la Rai.

Come abbiamo avuto modo di raccontare in esclusiva in questo articolo, l’Eni sarebbe pronta a tagliare i fondi all’Osservatorio sulla sicurezza internazionale guidato dal professore noto per le sue posizioni divisive sulla guerra in Ucraina. L’azienda non avrebbe intenzione di rinnovare il finanziamento che eroga dal 2016 all’Osservatorio interno alla Luiss diretto da Orsini, cifra il cui ammontare è coperto da riservatezza. Interpellata dal nostro giornale, la società ci fa sapere in via ufficiale che “non commenta l’indiscrezione”. Ma la decisione sembra ormai presa.

Ma c’è di più, lo scontro si è trasferito ai piani alti della Rai: dopo l’ultima ospitata a CartaBianca, ecco che Franco Di Mare, direttore di Rai 3 in rotta da tempo con la Berlinguer (e che lascerà il prossimo giugno), torna a picchiare durissimo contro la conduttrice. Certo senza citarla, ma il messaggio è chiarissimo: “Frasi riprovevoli, Rai3 si dissocia. Il talk è un modello da ripensare se cerca solo l’effettaccio per aumentare mezzo punto di share”, ha dichiarato Franco Di Mare.

Insomma, l’accusa – neppure troppo velata – è che Bianca Berlinguer “sfrutti” Orsini per far salire la curva dello share. Di Mare e la Berlinguer avevano già avuto un durissimo scambio di opinioni dopo la cancellazione del compenso di Orsini, che avrebbe dovuto percepire 2mila euro a puntata per prendere parte a CartaBianca. In passato, invece, sempre tra la Berlinguer e Di Mare il lunghissimo scontro su Mauro Corona, lo scrittore e alpinista poi reintegrato nel talk di Rai 3.