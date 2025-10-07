Icona app
Cronaca

Francesca Albanese: “Rispetto Liliana Segre ma il suo dolore non la rende lucida sul genocidio a Gaza”

Le parole della Relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati

di Niccolò Di Francesco
Francesca Albanese spiega perché ha abbandonato la trasmissione In Onda e parla anche di Liliana Segre, tirata in ballo proprio quando la Relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati ha abbandonato il programma di La7. Intervistata da Fanpage, Albanese spiega perché è andata via nel momento in cui Francesco Giubilei ha preso la parola e si è detto d’accordo con Liliana Segre sul tema del genocidio a Gaza: “Sono una persona precisa ed ero già stata costretta a un ritardo, ma non accetto di prolungarlo se devo confrontarmi con due persone che non sono preparate sul tema Gaza”. Per Albanese, infatti, “l’interlocuzione con chi non ha conoscenze del tema è impossibile. Io sono una giurista, una tecnica”.

 

Le parole che hanno fatto andare via Liliana Segre, però, sono quelle di Francesco Giubilei che ha dichiarato: “Sul genocidio sono d’accordo con la senatrice Segre”. La Relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, infatti, a quel punto si è alzata e ha abbandonato lo studio: “Immagini il paradosso di questa situazione: chiamare in causa una persona sopravvissuta all’olocausto e al genocidio. Conosco tantissimi esperti di storia, anche sopravvissuti all’olocausto, che dicono che quello a Gaza sia un genocidio. Ma siccome la posizione della senatrice Segre torna utile, si utilizza quella”. E ancora: “Se una persona ha un tumore, non va a farsi fare la diagnosi da un sopravvissuto a quella malattia ma da un oncologo. Ho grandissimo rispetto per la senatrice Segre, una persona che ha vissuto traumi indicibili. Per questo sostengo che ci sono gli esperti e che non è la sua opinione, o la sua esperienza personale, a stabilire la verità su quanto sta accadendo”.

Secondo Francesca Albanese il “dato fondamentale in questo paese è l’analfabetismo funzionale. La gente non capisce ciò che legge e non ha in questo contesto di dibattito pubblico sulla Palestina gli strumenti per capire cosa sta accadendo”. E alle accuse di propaganda risponde: “Sto investendo molte energie nel cercare di far capire alla gente quali sono i termini del diritto sulla questione. Ci sono fior fiore di sionisti accademici, perché invitare in trasmissione gente che non sa niente?”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca