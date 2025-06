Tragedia a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dove un carabiniere, il brigadiere Carlo Legrottaglie, è stato ucciso durante un inseguimento. La vittima, 59 anni, era al suo ultimo giorno di lavoro: da domani, infatti, sarebbe andato in licenza e poi, a luglio, in pensione. Lascia moglie e due figli. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, insieme a un collega, è intervenuto in seguito alla segnalazione di una rapina a un distributore di carburanti alla periferia di Francavilla Fontana. I due carabinieri hanno intercettato l’auto dei rapinatori, una Lancia Y di colore scuro, e si sono lanciati all’inseguimento della vettura.

Dopo uno speronamento, i rapinatori, almeno due, sono scesi dall’auto dividendosi. Il brigadiere Carlo Legrottaglie ne ha inseguito uno che ha aperto il fuoco, uccidendolo. Il carabiniere sarebbe riuscito a rispondere al fuoco ferendo uno dei malviventi. La vettura è stata successivamente ritrovata abbandonata nel Tarantino, tra San Giorgio Jonico e Carosino. I rapinatori sono stati successivamente catturati nei pressi di una masseria a Grottaglie, in provincia di Taranto, dopo un altro conflitto a fuoco: uno dei due è morto.

“Il Com. Gen. #Carabinieri Salvatore Luongo e tutta l’Arma si stringono attorno ai familiari del Brig. Ca. Carlo Legrottaglie, scomparso tragicamente nell’adempimento del proprio dovere oggi, a 59 anni, raggiunto da colpi d’arma da fuoco durante un inseguimento nel brindisino” è il post di cordoglio pubblicato sul profilo social dell’Arma dei Carabinieri.

Profondo cordoglio lo ha espresso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Ho appreso con profondo dolore la notizia dell’uccisione del Brigadiere Capo dei carabinieri Carlo Legrottaglie, avvenuta questa mattina nei pressi di Francavilla Fontana, durante un intervento operativo seguito ad un controllo stradale. Nel confidare che si arrivi rapidamente alla cattura dei responsabili, desidero esprimere a lei, Signor Comandante Generale, ed all’Arma dei Carabinieri sentimenti di solidarietà e vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari del militare le espressioni della mia commossa partecipazione al loro dolore”. Anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso vicinanza all’Arma e ai familiari della vittima in un post pubblicato sul suo profilo X: “A nome mio personale e di ogni donna e uomo della Difesa esprimo profondo cordoglio per la drammatica morte del brigadiere capo dei carabinieri Carlo Legrottaglie, servitore dello Stato vilmente ucciso mentre svolgeva, con coraggio e senso del dovere, il proprio lavoro a difesa e a tutela della collettività. Ci ha lasciato tenendo fede al giuramento prestato: proteggere a qualsiasi costo i cittadini e l’Italia. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo ai familiari, ai colleghi dell’Arma e al comandante Generale Salvatore Luongo”.