Forza un posto di blocco, investe due sorelle all’autogrill e scappa: 35enne semina il panico in autostrada

Ha forzato un posto di blocco sull’A1, investito due ragazze in un autogrill sull’A22 e si è poi schiantato contro uno spartitraffico. Domenica scorsa un uomo di 35 anni ha seminato il panico sulle autostrade italiane. L’uomo, affetto da disagio psichico, aveva lasciato Roma all’alba dopo un litigio con la propria compagna. Qualche ora dopo, a bordo della sua Passat, ha forzato un posto di blocco tra Calenzano e Barberino del Mugello, in cui l’A1 era chiusa per un incidente. Finito sull’A22, dopo mezzogiorno ha attraversato l’area di servizio Campogalliano Est, investendo due sorelle che stavano viaggiando con la famiglia. Dopo essersi dato alla fuga, si è andato a schiantare al bivio per l’uscita di Carpi. Qui ha abbandonato l’auto e ha tentato la fuga a piedi, ma è stato finalmente fermato dagli agenti della polizia stradale.

Gli agenti ora lo stanno piantonando all’ospedale di Baggiovara, dove è ricoverato con diverse fratture. L’uomo, un cittadino moldavo regolarmente sul territorio italiano, è risultato negativo all’alcool test. Secondo quanto riporta il Corriere di Bologna, sarebbe affetto da disagio psichico di tipo bipolare: da alcuni giorni aveva sospeso le cure, prima del litigio con la compagna che ha preceduto la folle corsa.

Ad avere la peggio è stata una 17enne investita insieme alla sorella nell’area di sosta del modenese. La ragazza, che ha ricevuto una prognosi di 90 giorni, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la ricostruzione di tibia e perone. La sorella di 28enne è stata colpita solamente di striscio dall’auto dell’uomo che, come ripreso dalla telecamera di bordo di un tassista, si è data alla fuga dopo aver investito le due ragazze.