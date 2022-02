Forti raffiche di vento a Milano: si stacca parte del tetto della stazione Centrale. Quattro feriti gravi

Almeno quattro persone stamattina sono rimaste gravemente ferite a causa delle forte raffiche di vento a Milano e in diverse località della Lombardia. A Milano il forte vento ha staccato un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale e ha sradicato anche le bandiere dell’Italia, della Lombardia e dell’Unione Europea poste sopra l’ingresso del Consiglio regionale in via Filzi, che è stato transennato.

Raffiche fino a 90 chilometri orari che hanno costretto i vigili del fuoco a un centinaio circa di interventi, rivolti principalmente alla rimozione dei rami di alberi caduti, antenne di condomini, impalcature, cornicioni pericolanti. Secondo una nota dei vigili del fuoco, le chiamate di soccorso stamattina sono state “numerosissime”. A Segrate hanno dovuto evacuare un asilo nido il cui tetto si è divelto a causa delle forti raffiche.

A Milano il comune ha ordinato la chiusura degli accessi ai parchi pubblici, invitando la popolazione “a non utilizzare le aree alberate non recintate per l’intera giornata”. Stesso provvedimento anche a Monza, dove l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere anche i due cimiteri della città.

Chiusi anche i cortili del Castello Sforzesco e il cortile di Palazzo Reale, che consente normalmente il passaggio dei pedoni fra piazza Duomo e via Pecorari. Alla stazione Centrale, i tecnici stanno verificando l’entità del danno al tetto e sono stati allestiti percorsi per far entrare e uscire dalla stazione i passeggeri in sicurezza.

Il comune di Milano ha raccomandato di “evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili. I condomini privati sono chiamati ad informare i propri condomini per evitare cadute di materiali dai balconi”. Fino alle 21 di oggi la regione la protezione civile della regione Lombardia ha diramato un allarme arancione (rischio moderato).

Le raffiche hanno causato diversi feriti. A Rho un uomo di 64 anni e una donna di 66, sono rimasti gravemente feriti da un albero caduto per il forte vento. I due sono stati trasferiti in codice rosso negli ospedali Niguarda, a Milano, e all’ospedale di Rho. A Cornaredo, un operaio di circa 35 anni, è caduto da un ponteggio, mentre a Settala un agricoltore di 76 anni è rimasto stato travolto dal crollo di due alberi.