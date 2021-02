Formia, rissa tra minorenni: 17enne muore accoltellato

Una lite scoppiata nella centralissima via Vitruvio, a Formia, attorno alle 19.30 di oggi, 16 febbraio 2021: negli scontri un 17enne ha perso la vita. L’omicidio, su cui sta indagando il locale commissariato, sarebbe scaturito da una lite, ben presto degenerata e iniziata per ragioni ancora ignote, tra due coppie di giovani. Due ragazzi sarebbero giunti a bordo di uno scooter nei pressi di ponte Tallini, vicino al ristorante McDonald’s, e avrebbero iniziato a discutere con altri due giovani seduti su una panchina.

Subito è spuntato fuori un coltello e la vittima, Romeo Bondanese, di Formia, è stata colpita al collo. Il fendente a quanto pare gli ha reciso un arteria per cui inutili sono stati i tentativi dei medici del “Dono Svizzero” di salvarlo, trasfondendogli sei sacche di sangue. Il minore era in fin di vita ed è morto in ospedale. L’amico che era con lui, ferito a una coscia, è stato invece sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è ricoverato sempre al “Dono Svizzero”. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma le condizioni del giovane non sono considerate preoccupanti. Uno degli aggressori, a quanto pare coetanei della vittima, ferito a una mano nel corso del litigio, è stato sottoposto a fermo dalla Polizia, mentre il secondo aggressore è attualmente ricercato.

