A raccontare l’esperienza all’interno del Lus, che ha coinvolto 500 studenti e 50 insegnanti in un decennio, è stata Michela Mayer, che vi ha insegnato dopo la laurea in Fisica con una tesi sulla Didattica. Per lei l’esperienza del liceo sperimentale si sostanzia in tre parole: educazione trasformativa, passione, riflessione. “Ho imparato cosa sia l’educazione trasformativa al Lus, 50 anni fa”, ha raccontato. “La scuola iniziata nel 1970. A me è stato affidato l’incarico di stilare il programma di fisica del biennio unitario”. Presto gli insegnanti si sono accorti tuttavia che cambiare le discipline non era sufficiente a cambiare davvero il modo di fare scuola.

“Verso la fine del 1972 abbiamo trovato la nostra struttura: lavoravamo 8 ore al giorno, tranne il sabato”, ricorda la docente. “La mattina si stava in classe, dove si mettevano le fondamenta dello studio, preparando le materie”. E i libri? “I libri non c’erano, c’era solo la biblioteca, messa insieme con le donazioni dei genitori”. Il pomeriggio, invece, “si seguiva la passione. L’obiettivo era capire cosa gli studenti volessero fare e perché. Certo, c’erano corsi di recupero per chi ne aveva bisogno, ma anche approfondimenti e laboratori di musica e di teatro. C’erano le lingue, psicologia, anche il corso su Marx, che era seguitissimo, con circa 50 persone”.

In conclusione, ecco la riflessione per la scuola di oggi: “Come si fa a pensare che una scuola sia trasformativa se non invita a trasformarsi?”, si domanda Mayer. “Oggi la scuola che conosciamo è adattativa. Invece dovremmo cercare insieme, appassionarci”. Sull’epilogo dell’esperienza del Lus l’insegnante dice: “Ufficialmente i motivi erano altri, ma in realtà siamo stati chiusi perché non mettevamo voti. Come si valuta lo studio individuale se si lavora 8 ore insieme?”, si chiede, ma aggiunge: “La valutazione c’era, ed era molto approfondita, a partire dall’autovalutazione dell’alunno con il tutor, che poi veniva concordata con gli insegnanti. Non bocciavamo nessuno, solo chi a scuola non c’era venuto”.

Per Pietro Lucisano, docente di pedagogia trasformativa, l’archivio rappresenta la “testimonianza che è possibile fare le cose in modo diverso”. E per questa ragione da parte del ministero sarebbe “colpevole chiudere tutto in un magazzino e lasciarlo al macero”. Lucisano ricorda il grande entusiasmo dietro l’iniziativa, ma anche in parte la confusione in cui ci si è trovati, dato il carattere sperimentale. “Bisogna avere nel cuore un po’ di caos per andare oltre il sistema scolastico”, dice.

“Quando ho saputo che a Roma, negli anni in cui io studiavo al liceo, c’era un liceo sperimentale il mio primo sentimento è stato l’invidia”, dice la storica Vanessa Roghi, che negli scorsi anni si è occupata di figure come Don Milani e Gianni Rodari. “A lungo si è accettato di ragionare alla didattica solo fino alla scuola media, mancava la sperimentazione per i liceali”, spiega, definendo il Lus come “un prisma attraverso il quale guardare la storia di quegli anni”.

Al tempo stesso, Roghi ricorda i due limiti dell’esperienza del Lus. “Il primo limite macroscipico”, dice, “è la composizione sociale dello sperimentale, che è borghese e che riproduce la stessa classe sociale genitori che sceglievano di iscrivere i figli in questa scuola”. L’altro limite, secondo la storica, è il “depauperamento della scuola pubblica“. La sperimentazione, ricorda, è ancora una via troppo stretta, speriamo sia possibile in tutte le scuole e non in una soltanto”.