Fondazione Lavoroperlapersona, VII seminario: “Il lavoro che si prende cura. Storie. Ricerche. Pratiche”

Malattia e lavoro sono compatibili? Come tutelare la propria salute, dignità e autonomia quando ci si scopre fragili? Per rispondere a questi e altri interrogativi la Fondazione Lavoroperlapersona organizza la VII edizione del seminario interdisciplinare sull’accoglienza – che si svolgerà interamente in edizione digitale – dal 18 al 20 settembre 2020, intitolato “Il lavoro che si prende cura. Storie. Ricerche. Pratiche”.

“La pandemia da Covid-19 ha contribuito a mostrare le tante vulnerabilità del sistema sociale ed economico internazionale, orientato più al profitto che alla crescita del bene comune”, spiega Gabriele Gabrielli, presidente della Fondazione Lavorperlapersona. “La Fondazione Lavoroperlapersona, come dice il nostro stesso nome, punta ad alimentare un dibattito e creare una nuova consapevolezza sulla valorizzazione dell’umano nell’economia e nel lavoro. Oggi è più che mai importante il lavoro di cura, l’attenzione al singolo, la promozione di una cultura del fare che porti a un impatto positivo sulla società, che faccia emergere idee e talenti, tutelando le persone più fragili. Nessuno va lasciato indietro. Il lavoro è un collante sociale, ha una sua spiritualità, costruisce legami e solidarietà. Il lavoro è il fondamento della nostra democrazia.”, aggiunge Gabrielli.

Questi i titoli delle tre giornate seminariali:

Venerdì 18 settembre : “La luce che attraversa la fragilità”

Sabato 19 settembre : I sessione ore 10:30 “Le abilità ricreate. Quando accoglienza e tecnologia rigenerano lavoro per le imprese e la società”; II Sessione ore 17:30 “La malattia tra lavoro e ricerca: un incontro generativo per molti”;

II Sessione Domenica 20 settembre ore 18:00: III Sessione “Le fragilità, occasioni per ripensare il lavoro”.

Le tavole rotonde consentiranno di fare esperienza di un orizzonte di senso in cui i luoghi di lavoro possono trasformarsi in cantieri generativi dove accogliere, prendersi cura e dare valore – anche economico – alle fragilità che la contemporaneità propone. Un appuntamento per incontrare e ascoltare policy maker e amministratori, imprenditori e manager, HR e sindacati, studiosi, ricercatori, educatori e quanti hanno a cuore il lavoro, la dignità della persona e un’economia giusta e solidale.

Le collaborazioni e i patrocini

L’evento si avvale di prestigiose collaborazioni e patrocini: la Scuola Superiore Sant’Anna, la Fondazione Telethon e il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro Cnel. “Le tecnologie robotiche e neuroprotesiche avranno un impatto sempre più significativo nella vita non solo delle persone con disabilità, ma anche in quella di molti lavoratori impegnati nell’ambito industriale. Questo seminario si pone l’obiettivo di creare una connessione tra ricerca scientifica e attività produttive. È un importante passo verso possibili future collaborazioni” afferma il professor Silvestro Micera, della Scuola Superiore Sant’Anna, che interverrà nel corso della prima sessione, sabato 19, ore 10:30 “Le abilità ricreate. Quando accoglienza e tecnologia rigenerano lavoro per le imprese e la società”. Daniele Eleodori, che interverrà nel corso della seconda sessione, “La ricerca che crea lavoro e speranza per i caregiver”. Tiziano Treu, che interverrà nel corso della terza sessione “Chi si prende cura del lavoro?”

I protagonisti

L’incontro verrà scandito da lecture e tavole rotonde e il pubblico potrà interagire inviando online le proprie domande. In apertura dei lavori verrà proiettato un documentario realizzato dal regista Giovanni Panozzo, e nel corso delle tre sessioni saranno trasmesse video-pillole realizzate dal documentarista Ruben Lagattolla.

Ricca la rosa dei relatori che si alterneranno nel corso delle diverse sessioni.

Alla tavola rotonda di venerdì 18 settembre, ore 18:00 “La luce che attraversa e fragilità”, moderata dalla giornalista economica Maria Cristina Origlia parteciperanno: Luigi Alici , Università di Macerata e Scuola Superiore Giacomo Leopardi, Angelo Davide Galeati , Presidente Fondazione CARISAP, Giovanna Melandri , MAXXI e Human Foundation, Federica Saiola , Jobs Group – Banca Mondiale.

Sabato 19 settembre ore 10:30 , dopo la lecture di Silvestro Micera , Scuola Superiore Sant’Anna , seguirà la tavola rotonda moderata da Calogero Oddo, Scuola Superiore Sant’Anna prenderà il via la prima sessione “Ripartire dalla fragilità per stare bene al lavoro”, Marco Bentivogli, Commissione Mise Ai, Simona Crea , Scuola Superiore Sant’Anna, IUVO srl, Lorenzo De Michieli , IIT Genova, Emanuele Gruppioni , INAIL Budrio, Loredana Zollo , Campus Bio Medico.

La seconda sessione, sabato 19 ore 17:30 , sarà aperta dalla lecture di Silvia Profili , Università Europea di Roma e Alessia Sammarra , Università de L’Aquila, a cui seguirà la tavola rotonda moderata da Laura Innocenti , Lecturer LUISS Guido Carli e ricercatrice Lavoroperlapersona interverranno: Elisabetta Iannelli , AIMAC, Daniele Piacentini , Fondazione Gemelli, Pierangelo Scappini , Poste Italiane, Iliana Totaro , Enel.

Domenica 20 ore 18:00 la terza sessione “Le fragilità, occasioni per ripensare il lavoro” inizierà con la lecture di Fabrizio D’Aniello , Università di Macerata, seguita dalla tavola rotonda “Coltivare l’umano per generare il lavoro”, che sarà moderata dalla giornalista Asmae Dachan ; interverranno: Luciana Delle Donne , Made in Carcere, Giulio Montanari , Borsa Merci Telematica Italiana, Antonio Pelosi , Albergo Etico Roma. Il seminario avrà una chiusura di grande rilievo: la lecture di Tiziano Treu , presidente del Cnel “Chi si prende cura del lavoro” e l’intervento di Gabriele Gabrielli , presidente della Fondazione Lavoroperlapersona, che tirerà le fila dell’intero evento.

Partecipazione

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, previa registrazione a questo link: https://bit.ly/3fFvWp9 Si può decidere se iscriversi a tutte le sessioni o solo a una specifica.

